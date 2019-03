Sarkozy y Merkel advierten a Grecia del bloqueo de ayudas si no hay reformas

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, han advertido a Grecia que pueden quedar bloqueados los nuevos fondos si las autoridades de ese país no ponen en marcha las reformas comprometidas.

"Los elementos del acuerdo nunca han estado tan cerca, tanto para los acreedores privados como para los públicos. Nunca hemos estado tan cerca de un acuerdo, pero hay que concluir", ha exigido el presidente francés. "La situación de Grecia tiene que arreglarse de una vez por todas", afirmó Sarkozy al término del consejo de ministros franco-alemán que tuvo lugar este lunes en París.

Merkel señaló que "el tiempo apremia" y pidió "que se actúe rápidamente" porque la situación actual creada por el retraso en la aplicación de las reformas en Grecia plantea "un desafío considerable".

"No habrá un nuevo programa para Grecia si no llega a un acuerdo con la troika (formada por la Comisión, el Banco Central Europeo (BCE) y el FMI). Todos los responsables griegos deben saber que mantendremos esta posición", ha dicho Merkel en rueda de prensa tras reunirse con Sarkozy. Los líderes griegos han adoptado compromisos y deben respetarlos escrupulosamente", ha afirmado Sarkozy. "No hay elección", ha resaltado.

El primer ministro griego Lucas Papademos, tiene previsto reunirse de nuevo con los líderes de los partidos que apoyan el Gobierno de unidad nacional para tratar de que acepten las exigencias de la troika, en particular un recorte del salario mínimo en el sector privado

Buscan avances en la "convergencia fiscal" en la eurozona

El presidente francés, Nicolás Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, también profundizarán en su encuentro en la cooperación en materia económica y en lo referente a Siria.

Merkel y Sarkozy han concedido sendas entrevistas conjuntas a una televisión francesa y alemana en el que precisarán los avances cosechados en la reunión, en el que centrarán gran parte de su atención en la "convergencia fiscal" en la eurozona.



Al respecto, el ministro de Finanzas de Francia, François Baroin, ha sostenido que la visita de Merkel tiene el objetivo de garantizar que la UE camina por el mismo sendero. "Como somos los dos principales contribuyentes (de la eurozona), si no hay acuerdos entre Francia y Alemania, puedes estar seguro que, ya no solo significaría la reducción de la competitividad internacional de Europa, sino el caos", ha apostillado Baroin.



El encuentro también resultará en un "documento verde", cuyo cometido es incentivar el debate en el seno de la UE sobre los "acuerdos suscritos por el Consejo de la UE en materia de crecimiento y empleo", en palabras del nuevo coordinador alemán de las relaciones entre París y Berlín, Michael Link.