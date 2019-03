Manifestación de 20.000 opositores contra el presidente yemení en Saná

Los manifestantes corearon eslóganes contra la corrupción e instaron a la revolución, durante el comienzo de una jornada denominada "Día de la ira". Asimismo, expresaron su desconfianza en el discurso de ayer del presidente yemení, en el que se comprometió a congelar las reformas constitucionales que quería efectuar para no limitar el número de mandatos presidenciales. En un mensaje ante el Parlamento, el gobernante yemení dijo ayer: "No a la extensión del mandato, no a la herencia".

Los manifestantes rechazaron estas promesas con lemas como "Revolución, revolución", "discursos falsos" y "promesas falsificadas". Algunos bailaron a los ritmos del tambor mientras repetían los mismos eslóganes utilizados en las revueltas populares de Egipto y Túnez. Según fuentes de la oposición, decenas de miles de manifestantes han organizado otras concentraciones en distintas provincias del país, como ya ocurrió el pasado jueves, cuando también se celebraron numerosas protestas.

Por su parte, el partido gobernante ha enviado a miles de sus seguidores a la plaza Tahrir (Liberación), en el centro de la capital, para expresar su apoyo al presidente y al Gobierno yemeníes. En esta plaza iba a tener lugar la convocatoria que la oposición lanzó hace dos días, pero como ayer los pro gubernamentales ocuparon el lugar, los grupos opositores decidieron celebrar el "Día de la ira" en el campus de la Universidad de Saná. El presidente yemení advirtió ayer a la oposición contra la organización de manifestaciones violentas que causen "el caos y la destrucción" y les instó a participar en un gobierno de unidad nacional.