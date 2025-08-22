Muy grave un bebé de 18 meses tras caer en marcha de un coche porque su hermano le desabrochó el cinturón y le abrió la puerta

En la carretera provincial que une Corchiano con Viterbo, una madre y sus dos hijos viajaban tranquilos en el coche. En un momento del trayecto, uno de los menores desabrochó el cinturón del otro y lo expulsó del coche dejándole en un estado muy grave.

El herido es un niño de un año y medio, que iba en su silla infantil. Su hermano, de tres años, decidió desabrocharle el cinturón de seguridad que sujeta la silla. Con el corche en movimiento, le abrió la puerta del coche y el menor de 18 meses fue expulsado del vehículo.

Ante este grave incidente, la madre al volante frenó de golpe deteniendo así el coche, para bajarse a por su niño, según ha podido saber el periódico italiano 'Corriere Della Sera'. Rápidamente condujo hasta la sala de urgencias del Hospital Santa Rosa, donde apareció con su hijo ensangrentado.

El niño presentaba heridas muy graves, por lo que los sanitarios ordenaron trasladarle en un helicóptero medicalizado a la capital italiana, concretamente al Hospital Gemelli de Roma. En estos momentos permanece en estado grave. Para conocer los detalles y esclarecer las causas que habían dejado esas heridas al niño, la policía de Roma habló con la mujer para verificar su versión. Finalmente determinaron que lo que había ocurrido había sido un accidente.

Impactó "violentamente contra el asfalto"

Hace poco más de un mes, un menor de cuatro años viajaba en la parte trasera de un vehículo, cuando, según informa Catalunya.cat, en una glorieta el coche frenó. Desafortunadamente la puerta que habría estado "manipulada previamente" por el pequeño, se abrió y este salió expulsado impactando "violentamente contra el asfalto".

Desde el Servei Català de Trànsit un familiar del niño acudió al centro de atención primario de Manlleu (Barcelona), pero momentos después falleció. Cuando los Mossos d'Esqueadra llegaron al centro, abrieron una investigación para determinar las causas de cómo el menor ha podido salirse del vehículo en marcha.

Las autoridades catalanas analizan si el niño de cuatro años pudo soltarse el cinturón y posteriormente abrir la puerta. Aunque también comprobarán si hubo fallos mecánico o de seguridad en el vehículo.

Con esta muerte, en las carreteras catalanas han perdido la vida un total de 78 personas. Por ello las instituciones advierten extremar la precaución bloqueando las puertas traseras siempre que se viaje con un menor, así como revisar los sistemas de seguridad para evitar tragedias como esta.

