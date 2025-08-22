Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Italia

Muy grave un bebé de 18 meses tras caer en marcha de un coche porque su hermano le desabrochó el cinturón y le abrió la puerta

Ante la gravedad de las heridas tuvo que ser trasladado de emergencia en un helicóptero. En estos momentos se encuentra hospitalizado.

La Polic&iacute;a Municipal de Valladolid vigilar&aacute; esta semana el uso de cintur&oacute;n de seguridad y SRI

La Policía Municipal de Valladolid vigilará esta semana el uso de cinturón de seguridad y SRIEuropa Press

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En la carretera provincial que une Corchiano con Viterbo, una madre y sus dos hijos viajaban tranquilos en el coche. En un momento del trayecto, uno de los menores desabrochó el cinturón del otro y lo expulsó del coche dejándole en un estado muy grave.

El herido es un niño de un año y medio, que iba en su silla infantil. Su hermano, de tres años, decidió desabrocharle el cinturón de seguridad que sujeta la silla. Con el corche en movimiento, le abrió la puerta del coche y el menor de 18 meses fue expulsado del vehículo.

Ante este grave incidente, la madre al volante frenó de golpe deteniendo así el coche, para bajarse a por su niño, según ha podido saber el periódico italiano 'Corriere Della Sera'. Rápidamente condujo hasta la sala de urgencias del Hospital Santa Rosa, donde apareció con su hijo ensangrentado.

El niño presentaba heridas muy graves, por lo que los sanitarios ordenaron trasladarle en un helicóptero medicalizado a la capital italiana, concretamente al Hospital Gemelli de Roma. En estos momentos permanece en estado grave. Para conocer los detalles y esclarecer las causas que habían dejado esas heridas al niño, la policía de Roma habló con la mujer para verificar su versión. Finalmente determinaron que lo que había ocurrido había sido un accidente.

Impactó "violentamente contra el asfalto"

Hace poco más de un mes, un menor de cuatro años viajaba en la parte trasera de un vehículo, cuando, según informa Catalunya.cat, en una glorieta el coche frenó. Desafortunadamente la puerta que habría estado "manipulada previamente" por el pequeño, se abrió y este salió expulsado impactando "violentamente contra el asfalto".

Desde el Servei Català de Trànsit un familiar del niño acudió al centro de atención primario de Manlleu (Barcelona), pero momentos después falleció. Cuando los Mossos d'Esqueadra llegaron al centro, abrieron una investigación para determinar las causas de cómo el menor ha podido salirse del vehículo en marcha.

Las autoridades catalanas analizan si el niño de cuatro años pudo soltarse el cinturón y posteriormente abrir la puerta. Aunque también comprobarán si hubo fallos mecánico o de seguridad en el vehículo.

Con esta muerte, en las carreteras catalanas han perdido la vida un total de 78 personas. Por ello las instituciones advierten extremar la precaución bloqueando las puertas traseras siempre que se viaje con un menor, así como revisar los sistemas de seguridad para evitar tragedias como esta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Brutal detención en EEUU: arrestada en directo la 'influencer' colombiana Tatiana Mafla Martínez

La detención de la infuencer colombiana en Los Ángeles

Publicidad

Mundo

Fotografía de archivo en la que se registró al exconsejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, John Bolton

El FBI registra la casa del exasesor de Seguridad Nacional de Trump en busca de documentos clasificados

La Policía Municipal de Valladolid vigilará esta semana el uso de cinturón de seguridad y SRI

Muy grave un bebé de 18 meses tras caer en marcha de un coche porque su hermano le desabrochó el cinturón y le abrió la puerta

Zelenski

Zelenski hace caso a Trump y presenta a Flamingo, su nuevo misil capaz de golpear a 3.000 kilómetros de distancia

Israel deniega la entrada a Collboni en su viaje a Oriente Próximo
Israel

Israel rechaza la entrada de Collboni en el país por tener antecedentes de "difamación del Estado"

Imagen de archivo de un bebé en el hospital
Italia

Recibirá 1,5 millones después de que la dejaran sola y aplastase sin querer a su bebé recién nacido provocándole daños cerebrales

Donald Trump
Competidor de Trump

Gavin Newsom, el nuevo imitador de Trump: Su estilo en redes sociales ha levantado ampollas entre los republicanos

En las últimas apariciones públicas, el gobernador demócrata de California se ha apoderado de la que hasta ahora era la marca de Trump.

John Crawley
Muere tiktoker

Muere a los 47 años John Crawley, estrella de Tiktok con más de 3,5 millones de seguidores

El creador de contenido, que es conocido por sus bromas relacionadas con la comida, ha fallecido a causa de un ataque al corazón.

Hambruna en Gaza

La ONU declara oficialmente la situación de hambruna en Gaza: "El hambre como método de guerra es un crimen de guerra"

Una jueza ordena cerrar la cárcel Alligator Alcatraz

Una jueza ordena desmantelar la cárcel de detención de inmigrantes 'Alligator Alcatraz' impulsada por Trump

Gaza. Protesta para que acabe la guerra

Netanyahu anuncia negociaciones por los rehenes mientras Israel avanza en Gaza

Publicidad