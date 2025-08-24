Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El gobernador de Illinois rechaza el plan de despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

El gobernador asegura que no hay ninguna emergencia en Chicago y el regidor de dicha ciudad afirma que "los homicidios se han rebajado en un 30%".

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker.

El gobernador de Illinois rechaza el plan de despliegue de la Guardia Nacional en Chicago | Europa Press

Alba Gutiérrez
Publicado:

El gobernador demócrata del estado de Illinois, J.B. Pritzker, ha rechazado el presunto plan orquestado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para desplegar la Guardia Nacional en Chicago, después de que anticipara la operación sin dar más detalles sobre ella.

Tal y como ha asegurado Pritzker, "la seguridad de la gente de Illinois" es su "máxima prioridad". De la misma manera, el gobernador demócrata ha afirmado que no hay ninguna emergencia que "justifique que el presidente de Estados Unidos despliegue la Guardia Nacional desde otros estados o envíe militares en servicio activo dentro de nuestras propias fronteras".

Tras el operativo implementado en la capital estadounidense bajo el pretexto de combatir la criminalidad poniendo en sus calles a la Guardia Nacional, Donald Trump quiere replicar las mismas medidas en otras ciudades estadounidenses, entre las que se encuentra Chicago.

El presidente estadounidense se refirió a Chicago como "un desastre" y criticó, desde el Despacho Oval, la "incompetencia" del actual regidor de la localidad, el demócrata Brandon Johnson. Asimismo, anticipó que Chicago podría ser la próxima ciudad en ser militarizada sin detallar ningún plan concreto.

A esas críticas respondió Johnson con "preocupación" ante el posible despliegue de la Guardia Nacional y aseguró que "no tiene justificación", ya que la ciudad registra una importante reducción en la criminalidad.

Tal y como detalló el regidor, redujeron "los homicidios en más del 30%, los robos en un 35% y los tiroteos en casi un 40%".

A través de un comunicado, Johnson aseguró que "la Guardia Nacional no va a financiar sus escuelas públicas ni brindará atención de salud mental ni tratamiento para el abuso de sustancias a los habitantes de Chicago que lo necesiten".

Por el momento, tanto el gobernador de Illinois como el alcalde de Chicago han asegurado no haber recibido ninguna solicitud ni comunicación del Ejecutivo de Trump al respecto. Las autoridades estatales tampoco han solicitado la "intervención federal".

Por su parte, el gobernador Pritzker ha afirmado que "Donald Trump está intentando crear una crisis, politizar a los estadounidenses y seguir abusando de su poder para distraer la atención del dolor que está causando a las familias", concluyó.

Trump desplegó alrededor de 800 soldados de la Guardia Nacional en Washington

El presidente estadounidense ordenó el despliegue de 800 soldados de la Guardia Nacional en Washington. No obstante, el número de soldados ha aumentado en los días posteriores porque, supuestamente, el índice de delitos se había disparado hasta tal punto que se ha convertido en una emergencia nacional.

En contraposición, las estadísticas apuntan que los delitos violentos disminuyeron desde 2023. Según los datos del Departamento de Justicia, el año pasado registraron una reducción del 35%.

