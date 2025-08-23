El gobernador de California insulta a la administración de Trump y sus seguidores no dan crédito

Nueva polémica que salta en contra de la administración Trump. En este caso, el gobernador de California, Gavin Newsom, continúa con su campaña férrea. Todo ha surgido cuando la oficina del funcionario estatal respondió con un insulto en español a la noticia de que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) eliminó el español en su sitio web oficial como idioma de navegación.

“EL HUD solo está en INGLÉS”, publicó Scott Turner, secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano en X a través de una publicación. El funcionario agregó en su 'post' un par de imágenes del portal web en su versión anterior en español y cómo luce ahora que solo está disponible en inglés.

Ante esta publicación, la oficina del gobernador de California decidió responder con un insulto en español. Un hecho que pilló por sorpresa a muchos usuarios de la red, pero que sin embargo gustó a los sus seguidores. "Vete a la chingada", respondía Newsom. Esta respuesta ya acumula más de 40 mil me gusta y 6 mil republicaciones, lo que significa que ha tenido una gran acogida por la audiencia de X.

Cambio de comunicación

En las últimas jornadas y con motivo de esta última publicación, los seguidores del californiano se han fijado en que ha habido un cambio en la estrategia de comunicación del gobernador. Para algunos, se está optando por seguir un estilo 'trumpniano', ya que con el perfil oficial del político se contesta a otras cuentas en clave política con un tono bastante familiar al del presidente de los EEUU.

Un detalle en el que se han fijado sus seguidores es que la oficina de prensa del gobernador de California ha estado publicando mensajes en mayúsculas, tal como lo hace el presidente republicano en Truth Social.

Ante esta respuesta, las redes se han llenado de memes en los que se observa el apoyo de muchos usuarios al gobernador. En algunos casos se puede ver cómo con la ayuda de la inteligencia artificial recreaban imágenes de Newsom en el despacho oval de la Casa Blanca como futuro presidente del país, o incluso de rey, con una corona y un gran manto.

La oposición californiana

El gobernador Newsom ha sido uno de los principales opositores a la administración Trump desde su llegada a la Casa Blanca. Recientemente, firmó una propuesta de ley que se creó como respuesta a los intentos del gobierno de Texas de redefinir los distritos electorales en la Cámara de Representantes federal antes de las elecciones intermedias de 2026.

Newsom, el presidente de la Cámara de Representantes, Robert Rivas, y el senador Mike McGuire fueron los encargados de firmar el paquete legislativo conocido como "Ley de Respuesta a la Fraude Electoral", 'Election Rigging Response Act' en inglés.

La legislación incluye dos propuestas clave. Una, que mantiene la Comisión Ciudadana de Redistribución de Distritos de California y declara una política estatal para apoyar el uso de comisiones de redistribución de distritos justas y no partidistas en todo el país. Y otra que, además, adopta temporalmente nuevos distritos del Congreso de California para su uso en las elecciones del Congreso hasta el año 2030.

