Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Meghan Markle

Meghan Markle presume del príncipe Harry: "¡Qué hombre, cómo surfea, cómo surca las olas!"

El duque de Sussex disfruta de su nueva vida en Montecito, donde combina surf, naturaleza y familia junto a Meghan y sus hijos.

El príncipe Harry surfea

Meghan Markle presume del príncipe Harry | Antena 3 Noticias

Publicidad

Ángel Granero
Publicado:

"Interrumpimos su programación habitual para traerles este importante mensaje". Con esa frase comenzaba Meghan Markle su últimos videos publicado en su cuenta de Instagram, donde la actriz dedicó un piropo a su marido, el príncipe Harry de Inglaterra. "¡Qué hombre, cómo surfea, cómo surca las olas!", decía Meghan, mientras se veía al duque de Sussex sobre una tabla de surf, seguro y sonriente, disfrutando del mar de California.

El clip muestra a Harry convertido casi en un californiano más. Desde su mudanza a Montecito, en 2020, el hijo menor de Carlos III ha encontrado en el surf una de sus grandes pasiones, un deporte que practica con frecuencia gracias al regalo de su esposa: una tabla personalizada.

Vida en California

El hogar de los duques de Sussex se encuentra en un exclusivo enclave de Santa Bárbara. Allí residen junto a sus dos hijos, Archie Harrison y Lilibet Diana, disfrutando de actividades cotidianas que comparten ocasionalmente en redes sociales. Entre ellas, hornear galletas en familia los domingos por la tarde, recolectar miel de sus propios panales o cultivar verduras en su huerto privado.

A Meghan le encanta cocinar: desde cremas de temporada hasta platos de pasta sencillos pero sabrosos. Harry, por su parte, combina su rol como padre entregado con el deporte y sus compromisos solidarios.

La casa, valorada en unos 15 millones de dólares, cuenta con nueve habitaciones, dieciséis baños, spa, gimnasio, piscina, pista de tenis y amplios jardines. Un estilo de vida que, según ellos mismos han declarado, les permite sentirse libres y vivir con normalidad, incluso compartiendo paseos en bicicleta por el vecindario con amigos como Oprah Winfrey o Gwyneth Paltrow.

Cuatro años después de su salida oficial de la realeza británica, Harry y Meghan disfrutan plenamente de su nueva etapa en Estados Unidos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Zelenski hace caso a Trump y presenta a Flamingo, su nuevo misil capaz de golpear a 3.000 kilómetros de distancia

Zelenski

Publicidad

Mundo

Imagen de un árbol.

Una mujer tala un árbol de su jardín y años después se enfrenta a una multa de 133.829 euros

Miles de personas salen a la calle en Brisbane para mostrar su apoyo a Palestina

Miles de personas vuelven a salir a la calle en Australia para mostrar su apoyo a Palestina

Soldados de las FDI preparan tanques el 18 de agosto de 2025 cerca de las fronteras del norte de la Franja de Gaza, Israel.

Hamás señala a Netanyahu como el gran obstáculo para un alto el fuego en Gaza: "Estaba dando largas y mintiendo"

El príncipe Harry surfea
Meghan Markle

Meghan Markle presume del príncipe Harry: "¡Qué hombre, cómo surfea, cómo surca las olas!"

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker.
Estados Unidos

El gobernador de Illinois rechaza el plan de despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

Ucrania celebra su independencia con una oleada de ataques a infraestructuras energéticas rusas
Ucrania

Ucrania celebra su independencia con una oleada de ataques a infraestructuras energéticas rusas

En el 34º aniversario de su separación de la URSS, Kiev intensifica los bombardeos sobre territorio ruso, desafiando las restricciones impuestas por EE UU.

El gobernador de California insulta a la administración de Trump y sus seguidores no dan crédito
EEUU

El gobernador de California insulta a la administración de Trump y sus seguidores no dan crédito

El gobernador del Estado de California ha respondido a la administración Trump de una forma que muchos de sus seguidores no se esperaban, pero que ha gustado.

Imagen de archivo de un elefante

Un hombre es atacado por un elefante en un zoo y debe pagar una indemnización

MIDEAST GAZA CITY FOOD AID AIRDROP

Israel intensifica su ofensiva en Gaza mientras crece la hambruna y Trump agita la polémica sobre los rehenes

El príncipe Hakoon de Noruega, envuelto en los abusos de Marius Borg

El príncipe Hakoon de Noruega, envuelto en los abusos de Marius Borg

Publicidad