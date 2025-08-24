Meghan Markle presume del príncipe Harry: "¡Qué hombre, cómo surfea, cómo surca las olas!"

"Interrumpimos su programación habitual para traerles este importante mensaje". Con esa frase comenzaba Meghan Markle su últimos videos publicado en su cuenta de Instagram, donde la actriz dedicó un piropo a su marido, el príncipe Harry de Inglaterra. "¡Qué hombre, cómo surfea, cómo surca las olas!", decía Meghan, mientras se veía al duque de Sussex sobre una tabla de surf, seguro y sonriente, disfrutando del mar de California.

El clip muestra a Harry convertido casi en un californiano más. Desde su mudanza a Montecito, en 2020, el hijo menor de Carlos III ha encontrado en el surf una de sus grandes pasiones, un deporte que practica con frecuencia gracias al regalo de su esposa: una tabla personalizada.

Vida en California

El hogar de los duques de Sussex se encuentra en un exclusivo enclave de Santa Bárbara. Allí residen junto a sus dos hijos, Archie Harrison y Lilibet Diana, disfrutando de actividades cotidianas que comparten ocasionalmente en redes sociales. Entre ellas, hornear galletas en familia los domingos por la tarde, recolectar miel de sus propios panales o cultivar verduras en su huerto privado.

A Meghan le encanta cocinar: desde cremas de temporada hasta platos de pasta sencillos pero sabrosos. Harry, por su parte, combina su rol como padre entregado con el deporte y sus compromisos solidarios.

La casa, valorada en unos 15 millones de dólares, cuenta con nueve habitaciones, dieciséis baños, spa, gimnasio, piscina, pista de tenis y amplios jardines. Un estilo de vida que, según ellos mismos han declarado, les permite sentirse libres y vivir con normalidad, incluso compartiendo paseos en bicicleta por el vecindario con amigos como Oprah Winfrey o Gwyneth Paltrow.

Cuatro años después de su salida oficial de la realeza británica, Harry y Meghan disfrutan plenamente de su nueva etapa en Estados Unidos.

