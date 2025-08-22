Múltiples muertos y heridos, entre ellos niños, en un accidente de autobús con más de 50 personas a bordo

La Policía Estatal de Nueva York ha informado del accidente de un bus turístico en el que viajaban varios niños. Ha ocurrido en la carretera Interstatal 90, de la autopista Thruway de Nueva York, en Pembroke, Nueva York, a unos 48 kilómetros al este de Buffalo. Según varios medios locales recogidos por EFE, al menos cuatro personas han fallecido, de las cuales una sería un niño.

El vehículo tras salirse de la calzada ha volcado y ha causado varios muertos y heridos. En el momento del vuelco, varios pasajeros han salido despedidos. Según la policía neoyorquina el motivo habría sido por no llevar el cinturón de seguridad puesto.

La policía ha comunicado que había 52 personas a bordo cuando se produjo el accidente, según 'Spectrum News'. El conductor del autobús no estaría entre las personas fallecidas, según especifican las autoridades.

En estos momentos varias personas continúan atrapadas entre los escombros del autobús, donde las autoridades y equipos de rescate realizan rescates, ha informado a la prensa la policía estatal. Tal y como han afirmado desde el medio 'The Sun' por razones desconocidas, el autobús perdió el control y terminó cayendo a la cuneta.

El vehículo, un autobús turístico con personas procedentes en su mayoría de China, India y Filipinas, regresaba a de una excursión a las cataratas del Niágara. Según ha informado a EFE un responsable del hospital ECMC (Buffalo), habría recibido al menos 16 víctimas, aunque no ha especificado si estaban muertos o heridos.

La Policía Estatal de Nueva York advirtió a los conductores que esperaran grandes retrasos después de que el accidente cerrara una parte de la I-90 en ambas direcciones. El tráfico se vio gravemente afectado, ya que los vehículos de emergencia rodeaban el lugar del accidente.

Kathy Hochul, gobernadora del estado de Nueva York, ha asegurado a través de 'X' que es conocedora del accidente y confirma que los equipos de emergencia se encuentran trabajando en el lugar: "Mi equipo está coordinando estrechamente con @nyspolice y los funcionarios locales que están trabajando para rescatar y brindar asistencia a todos los involucrados".

La policía en la misma red social, ha informado de los cortes en las carreteras donde "se prevén grandes retrasos y rutas alternativas". El presidente de Mercy Flight, un servicio de transporte aéreo de emergencia que traslada pacientes a hospitales, dijo que los helicópteros estaban realizando múltiples viajes al lugar del accidente. Al menos dos niños y dos adultos heridos habían sido trasladados en helicóptero a hospitales locales, según informó el 'New York Times'.

El ejecutivo del condado de Erie, Mark Poloncarz, calificó el accidente como un "grave accidente de autobús con múltiples víctimas" en una publicación en X.

"'Connect Life' ha emitido una necesidad de emergencia de donaciones de sangre como resultado del accidente de autobús de hoy. Se solicita a las personas que llamen al 716-529-4270 o visiten http://ConnectLifeGiveBlood.org para programar una cita de donación de sangre lo antes posible", añade.

