Una mujer tala un árbol de su jardín y años después se enfrenta a una multa de 133.829 euros

Una mujer tiene que pagar 133.829 euros por talar de manera ilegal un árbol histórico que había en su jardín después de 13 años de disputas.

La mujer, directora de una empresa y esposa de un pionero tecnológico, presentó seis solicitudes de planificación urbanística para retirar el tilo centenario de su casa. No obstante, ninguna de esas solicitudes tuvo éxito.

En un momento concreto, Claire Rands afirmó estar preocupada por el riesgo de que los incendios en los pastos cercanos se propagaran al árbol, el cual estaba amparado por una orden de preservación de árboles.

Un tribunal escuchó esta versión de Rands y llegó a asegurarle que su casa, valorada en 400.000 libras y situada en el barrio de Allt-yr-yn en Newport (Gales del Sur), aumentaría su valor si talaba el árbol de 21 metros.

Tras estas declaraciones, Rands ignoró la orden de preservación y mandó talar el árbol. El imponente árbol talado pasó desapercibido durante una década hasta que los funcionarios del ayuntamiento notaron la falta del tilo.

Encontraron en el tronco y las ramas en un vertido ilegal

El Ayuntamiento de Newport ha ganado un juicio privado después de que Rands fuera declarada culpable de tala ilegal de árboles en un lugar cercano a una "importante reserva natural". Por otra parte, su esposo fue absuelto de toda culpa por la tala ilegal del tilo.

Unida a la primera audiencia, hubo una nueva audiencia en el Tribunal de la Corona de Newport donde Rands apeló sin éxito su condena y después, fue sentenciada. Tal y como aseguró un representante del Ayuntamiento de Newport, Timothy Straker, "Rands no cortó el árbol con un hacha, sino que contrató a una persona para que lo hiciera por ella".

Tras la sentencia, Rands argumentó que la preocupaba la seguridad de su familia porque tuvo que abandonar su hogar en 2012 cuando un voraz incendio dejó un rastro devastador. Este incendio fue, supuestamente, intencionado y lo llevaron a cabo pirómanos.

Posteriormente, la familia afirmó estar "conmocionada" al recibir la carta del Ayuntamiento de Newport informándoles que serían procesados ​​por causar o permitir la destrucción de un árbol protegido por una Orden de Protección Temporal.

Claire Rands argumentó que la legislación no se aplicaba a Gales sino a Inglaterra

Rands apeló alegando que había sido procesada injustamente, alegando que la legislación vigente se aplicaba a Inglaterra, no a Gales, pero no tuvo éxito.

Por su parte, la jueza que llevaba el caso aseguró que este "delito se cometió de forma deliberada" y que no podía "quedar exento de toda responsabilidad".

Finalmente, la jueza condenó a Rands a una multa de alrededor de 133.829 euros y le ordenó pagar otros 115.000 euros.

Tras este suceso, la organización Tree Law UK, declaró que este caso "constituye un delito" y considera que "las personas son responsables incluso si ordenan a otros que realicen la tala", según recoge Daily Mail.

