Un hombre es atacado por un elefante en un zoo y debe pagar una indemnización

Un turista ha sido atacado por un elefante después de haberse saltado las normas de la reserva natural en la que se encontraba de visita. No se trataba de un zoo convencional, sino que era el Parque Nacional de Bandipur, en el estado de Karnataka, en el que los animales no viven en cercados y campan a sus anchas en su hábitat, por lo que las visitas se deben realizar de una forma reducida y muy precisa.

Un hombre, que estaba en la reserva, decidió acercarse a la zona donde estaban los elefantes al comienzo. El individuo se bajó del coche y fue directamente hacia ellos para sacarles una foto con flash. El animal en ese momento se sintió amenazado y se lanzó sobre el hombre para defenderse. El hombre acabó tirado en el suelo, ya que no le dio tiempo a huir del animal. Las autoridades lo denunciaron inmediatamente.

Infringir las normas del zoo

En la India son comunes este tipo de reservas naturales en las que se pueden encontrar animales de una forma más "libre", a diferencia de un zoológico convencional. Son lugares en los que se realiza la visita en coche, a modo de safari, y en los que a los visitantes les está terminantemente prohibido bajarse del coche para poder acercarse a los animales de la reserva.

En este caso, el hombre decidió bajarse del coche en el que se encontraban los encargados del zoo haciéndoles la visita. El individuo hizo caso omiso de las indicaciones de las autoridades de la reserva y se acercó a una zona donde se encontraba un grupo de elefantes que estaban comiendo. Decidido, se plantó delante de ellos y procedió a sacarles una foto de cerca, con flash.

Los animales se sintieron amenazados y uno de ellos se lanzó a por el hombre. Ante este suceso, el individuo corrió despavorido del sitio, aunque finalmente fue atacado y pisado por el elefante. Tras el ataque, las autoridades le detuvieron y fue hospitalizado por las heridas que le había causado el animal.

Expertos en vida silvestre advierten que los elefantes pueden reaccionar de manera imprevisible cuando se sienten amenazados o perturbados, y que luces intensas o movimientos bruscos pueden desencadenar agresividad.

Multado por las autoridades

Finalmente, las autoridades del Departamento Forestal de la India le multaron con la obligación de abonar unas 25.000 rupias, lo que equivale a 246 euros. Además, deberá grabar un vídeo reconociendo su imprudencia y explicando las consecuencias de sus actos.

"Tales acrobacias imprudentes no solo ponen en peligro vidas humanas, sino que también provocan un comportamiento animal impredecible y peligroso", ha explicado el organismo estatal al Daily Mail.

Daniel Osorio, testigo del ataque, ha señalado la importancia de proteger a los animales cumpliendo la normativa. "Este incidente es un fuerte recordatorio para seguir las reglas de las reservas de vida silvestre y dejar que las autoridades capacitadas, no las personas a pie, manejen situaciones como esta".

Con la multa y el vídeo de advertencia, las autoridades esperan que este caso sirva de lección para futuros visitantes, subrayando la importancia de respetar tanto las normas del parque como su fauna.

