Las oficinas del semanario satírico Charlie Hebdo fueron incendiadas anoche con cócteles molotov después de que el periódico publicase un número sobre la victoria de los islamistas en las elecciones celebradas en Túnez, informaron fuentes policiales.



El incendio, que no ha dejado ningún herido, comenzó hacia la 01.00 de la madrugada, hora de París, en el número 62 de boulevard Davout, indicó la emisora 'France Info', que señaló que la página web de Charlie Hebdo también ha sido atacada por piratas informáticos.



El último número del semanario que se publica los miércoles, cuya portada ya había sido avanzada, cambia el nombre del periódico por el de 'Charia Hebdo', en referencia a la ley islámica, y coloca al profeta Mahoma como redactor jefe para "celebrar la victoria" del partido islamista Ennahda en Túnez.



Durante parte de la noche, un mensaje en inglés y en turco en la web denunciaba la utilización de la figura de Mahoma "con caricaturas groseras y vergonzosas bajo el pretexto de la libertad de expresión".



Según los responsables de la revista que dirige Charb, el ataque está directamente relacionado con la publicación de este último número, que había provocado ya insultos y amenazas vía Twitter o Facebook.



No es la primera vez que Charlie Hebdo, que se edita desde 1970 y actualmente distribuye unos 50.000 ejemplares por semana, tiene problemas por un asunto similar. En 2006, tras reproducir las caricaturas de Mahoma del periódico danés Jyllands-Posten que provocaron la ira de los islamistas radicales en varios países, el periódico recibió amenazas y llegó a ser denunciado por injurias con base religiosa.



La publicación, que entonces dirigía Philippe Val, fue absuelta en primera y segunda instancia, al considerarse que las caricaturas de Charlie Hebdo no atacaban al islam sino a los integristas.



Aunque las maquetas y abundante material de la revista ha resultado destruido durante el ataque de esta noche, el semanario saldrá normalmente esta semana ya que el último número ya había salido hacia los kioscos cuando se produjo el ataque, aseguró el director de la revista.



"Somos indigentes y ya no tenemos con qué hacer el periódico. Espero que (Charia Hebdo) no será el último", declaró Charb a 'Europe 1', que precisó que aunque el semanario se juega su supervivencia, "en principio no les dejará terreno a los islamistas". Según los medios galos, aún no se han producido detenciones relacionadas con el ataque.