Muere la cantante Luvi Torres a los 36 años tras usar su método de "autosanación" para tratarse un cáncer

La reconocida artista , cantante y compositora argentina de folklore contemporáneo, Luvi Torres (Lucia Victoria Torres), ha fallecido a los 36 años. Así lo han comunicado desde el Instituto Nacional de Música de Argentina (INAMU), a través de sus perfiles en redes sociales con un comunicado. La actriz se encontraba luchando contra un cáncer que le fue diagnosticado hace 2 años.

Su forma de "tratarse la enfermedad" supuso una gran polémica en el mundo de la canción en Argentina, ya que Torres desde el año 2023 decidió no tratarse el cáncer y se opuso a tratamientos médicos oncológicos para curarse la enfermedad. La artista desde el primer momento rechazó ponerse en manos de la medicina para someterse a un proceso de "autosanación". Según apuntan diversos medios argentinos, la artista ofreció incluso una serie de charlas hace poco más de un año donde afirmaba que tanto la música como el canto eran capaces de sanar enfermedades como el cáncer. Llegó a afirmar que había logrado curar su enfermedad sin ninguna intervención médica.

"Me curé en abril de ese año emprendiendo un viaje de autocuración donde puse a prueba mi método 'Cantar Sana' y mis herramientas en chamanismo. "No recibí ningún tipo de intervención alopática (llevo el pelo corto desde hace más de un año antes del diagnóstico) y contra todo pronóstico y proyección externa de otras personas, como miedo, envidia, descreimiento, desaprobación, me curé", escribió Torres en una publicación en su perfil de Instagram.

Según la cantante, este proceso de supuesta sanación incluía el uso del canto consciente, la meditación, el chamanismo y el trabajo emocional profundo. De hecho, le acuñó un nombre propio: 'Cantar Sana'. Sin embargo, la enfermedad no se estaba curando y su ficticia sanación no surtió efecto y el cáncer fue cada vez más agresivo con su organismo. Finalmente, su salud empeoró y ha fallecido a causa de esta enfermedad.

Trayectoria musical

El Instituto Nacional de Música ha subrayado en su comunicado que las composiciones de Luvi Torres reflejaban un gran compromiso con la protección y preservación de los ecosistemas y la naturaleza. Han destacado también su marcada espiritualidad en sus letras. Sus composiciones y melodías lograban entrelazar elementos ancestrales argentinos con tendencias contemporáneas, "creando un estilo único con el que consiguió el reconocimiento en la escena folklórica argentina".

En su haber musical destacan discos como 'Ser el agua', 'Uoaei', 'Transelementes' y varios sencillos.

A pesar de su polémica decisión en su tratamiento de la enfermedad, la muerte de Luvi Torres representa una gran pérdida para el mundo de la música y el arte argentino. Para muchos ciudadanos y sobre todo para sus seguidores, Torres era considerada una de las voces más innovadoras de la canción por la capacidad que tenía para reinventar los géneros tradicionales y por poder incorporarles elementos modernos y contemporáneos.

"Desde el INAMU despedimos a Luvi Torres destacando su valioso arte y enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos", finalizaban en su comunicado.

