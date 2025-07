"Ni siquiera pudo gritar": el padre del joven sepultado bajo la arena cuenta cómo fue su muerte

Riccardo Boni era un joven de 17 años que se encontraba de vacaciones con su familia el jueves pasado en una playa de Montalto di Castro, en la céntrica región italiana del Lacio. Las vacaciones tuvieron un final trágico, ya que Boni acabó sepultado bajo tierra mientras excavaba un túnel que pretendía atravesar de un lado a otro arrastrándose. La estructura colapsó pocos instantes después de adentrarse en ella. Después del colapso, quedó un enorme agujero en la arena, pero según los informes, se cerró sobre sí mismo, sin dejar rastro del adolescente.

El padre de Ricardo se encontraba a pocos metros de distancia de donde se encontraba la excavación. Afligido por la situación y rememorando la posible angustia que su hijo pudo haber sufrido, ha asegurado que "ni siquiera tuvo tiempo de gritar" antes de ser sepultado. El joven medía poco más de 1.7 metros, y el agujero tenía una profundidad de 1.5 metros. Al darse cuenta de lo que había sucedido, el padre, junto con los bañistas y los socorristas, comenzaron a cavar frenéticamente en la arena, mientras los servicios de emergencia acudían al lugar. Lamentablemente, cuando llegaron, ya era tarde porque el menor había fallecido.

Algo impensable

Uno de los bañistas que se encontraba allí aquella mañana comentaba que la idea del joven era pasar de un lado a otro del túnel que había construido. "Pero al pasar, cuando llegó al centro, todo se derrumbó y el agujero quedó completamente tapado", relataba al Corriere della Sera. Incidía en que no se podía ver nada, ya que "podrías haber caminado a través de él y no notar nada".

El padre pensó, cuando no vio al menor, que se había ido a darse un baño con sus otros dos hermanos, que también se encontraban allí. Aunque al ver que no regresaba y no estaba con el resto de sus hijos se inició una búsqueda del menor sobre las 15 horas de la tarde. Durante unos 40 minutos aproximadamente, muchas personas intentaron ayudar a encontrar a Riccardo, pero al parecer fue su hermano de 5 años quien reveló lo sucedido.

Según los medios locales, el niño le dijo a su madre: "Riccardo está debajo de la arena", señalando el lugar donde Riccardo había cavado el hoyo. Los que se encontraban buscando al menor comenzaron a cavar en busca del adolescente, pero cuando lo sacaron de la arena, ya era demasiado tarde para salvarlo. La falta de oxígeno bajo la arena le dejo sin aire y murió asfixiado.

Desde el consistorio municipal lamentan la pérdida de Ricardo. La alcaldesa de Montalto, Emanuela Socciarelli, describió el incidente como "una tragedia que nos ha dejado a todos conmocionados". En solidaridad con la familia del joven, todos los eventos públicos que habían sido programados fueron cancelados. "En este momento de gran dolor, extendemos nuestras más profundas condolencias a los padres y la familia del niño, afectados por esta terrible tragedia", rezaba un comunicado del Ayuntamiento.