Grecia vive una jornada crucial bajo la atenta mirada de Europa

Bajo la atenta mirada de la comunidad internacional, en especial de Europa, Grecia vive hoy en calma la víspera de unas cruciales elecciones en las que muchos quieren ver un referéndum sobre la permanencia en la eurozona y en las que son favoritos la conservadora Nueva Democracia y la izquierda de Syriza.

Más de 400 representantes de la prensa internacional, llegados desde todos los puntos del planeta, se han acreditado para cubrir los comicios del pequeño país mediterráneo, de cuyo resultado dependerá en buena medida el futuro de la Unión Europea, según algunos líderes comunitarios. "El resultado de las elecciones está en el filo de la navaja", advierte el jefe del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, en una entrevista en la que alerta de las consecuencias "imprevisibles" de una victoria de Syriza.

Tanto los izquierdistas, que apuestan por una revisión completa, como los conservadores, que piden la modificación de algunos puntos, coinciden en exigir la renegociación de ese acuerdo, una opción que descartan tanto Juncker como Merkel. Pero no sólo desde fuera se ven estos comicios como un momento histórico, sino también dentro del país. "Grecia avanza hacia una elección decisiva con dos opciones: continuar esta marcha hacia una nueva guerra civil y la abolición de la democracia o elaborar un plan nacional para negociar cambios al plan de rescate", destacó el analista político Pavlos Tsimas.

También el diario de centroizquierda "Ethos" advirtió del daño que están haciendo las políticas de austeridad. "Poca importancia tiene el hecho de que las medidas de austeridad hayan fracasado y, en el caso de Grecia, estén provocando una crisis humanitaria. Para la canciller alemana es mucho más importante la aplicación de las medidas que su eficacia", criticó Takis Katsimardos en ese medio. Quienes están llamados a tomar una decisión son los 9,9 millones de griegos con derecho a voto, entre los que, según los últimos sondeos conocidos, el 10 por ciento aún no ha decidido a qué partido apoyará. Durante la campaña, Nueva Democracia (ND) se ha atribuido el papel de único garante posible de una permanencia del país en el euro, advirtiendo de que Syriza y su estrategia de no cumplir lo pactado con Bruselas provocará la vuelta a la drácma.

Por su parte, la coalición de izquierdas ha criticado lo que considera una campaña para atemorizar a sus votantes por parte de los partidos que tradicionalmente han ostentado el poder, ND y el socialdemócrata Pasok. Con todo, de confirmarse el reparto de votos que prevén los sondeos, ni izquierdistas ni conservadores tendrán suficiente apoyo para gobernar en solitario y deberán buscar el respaldo de otras formaciones. Tras los comicios del pasado mayo, la imposibilidad de cerrar una coalición de Gobierno provocó la convocatoria de estas elecciones que hoy se celebran.

Hoy, los colegios electorales permanecerán abiertos de sol a sol (04.00-16.00 GMT), como es tradición en Grecia. Como dato anecdótico, el Estado griego ahorrará unos 15 millones de euros respecto a los comicios de mayo, al sustituir su sistema de envío de resultados de votación a través de telegramas por el fax. Desde hace años, los asesores jurídicos de cada colegio electoral mandan los resultados a través de mensaje electrónico a la Junta Electoral Central en Atenas para ofrecer rápidamente las estimaciones de voto, pero las actas de votación debían ser enviadas por telegrama, un sistema considerado más seguro. Ahora se permitirá su envío por fax para ganar tiempo y ahorrar dinero.