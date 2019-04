- MISMOS VOTOS, MENOS ESCAÑOS

En las elecciones de 2016 los partidos de centroderecha obtuvieron algo más del 46%, aproximadamente, unos 11 millones y medio de votos. Con ellos sumaron 169 diputados.

En 2019 los tres partidos -PP, Ciudadamos y Vox- han conseguido casi los mismos 11 millones, aunque supone un menor porcentaje (el 43%) por la mayor participación. Pero solo les han reportado 149 escaños en el Congreso: veinte menos. El resultado es bastante peor en el Senado.

- DIVIDIR NO SUMA

Queda claro, como se sabe desde siempre en el sistema electoral español, que la división en varias candidaturas tiene unas consecuencias catastróficas para esas formaciones. Sobre todo si peleas por el mismo electorado, como ha sucedido en la campaña. Incluso de una manera agria en algunos momentos, lanzándose puyas constantemente entre PP y Ciudadanos y Vox contra los dos. Y parece que la competición va a seguir, ya que Albert Rivera quiere liderar la oposición, y Vox no quiere ser menos.

- LA DERECHA NO ESTABA MOVILIZADA, ESTABA DUDOSA

Esta situación generó dudas entre los electores de derechas: querían votar, pero no sabían a quién de los tres. De ahí que se llegara al final de la campaña con muchos indecisos. Se pensaba que había el llamado 'voto oculto', en concreto del PP. Todo esto dio lugar a un espejismo de gran movilización que provocó el efecto contrario.

- LA SUPUESTA MOVILIZACIÓN DE LA DERECHA MOVILIZÓ A LA IZQUIERDA

En las elecciones de 2016 la izquierda se acercó al 40% del voto, con algo más de 9 millones de electores. Ahora, han ido a votar a PSOE, Unidas Podemos y En Comun Podem más de 11 millones de personas, por encima del 43%. Un ejemplo: el PSC ha pasado de poco más de medio millón de votos a casi el doble. Y a esto hay que sumarle los resultados de los partidos nacionalistas o independentistas, que se sintieron en peligro ante la posible mayoría de derechas, apoyada además por Vox. Si en 2016 no llegaron a 4 millones sus electores, ahora casi han llegado a cinco. Además los independentistas catalanes se han concentrado en ERC. También es significativa la movilización del voto femenino. Al contrario que en Andalucía, el miedo a la ultraderecha sí sacó de su casa a los votantes de izquierda.

- EL VALOR DE LOS VOTOS

EH Bildu ha duplicado su representación en el Congreso. Con 259.000 votos ha conseguido 4 diputados, en cambio PACMA, con casi 100.000 votos más, no tendrá ninguno. Bildu se presenta solo en el País Vasco y los de PACMA en toda España.

Como siempre que se produce una equivocación en las encuestas, en este caso en las elecciones andaluzas, a continuación se establece el lugar común de que las encuestas no sirven porque no aciertan nunca. Las encuestas, si están bien hechas, sirven para ver el estado de la opinión pública, pero las interpretaciones interesadas de ellas son las que tergiversan los resultados. El criticado José Félix Tezanos, presidente del CIS, esta vez, no se desvió tanto de los resultados del 28A.

- EL 26M ESTÁ DEMASIADO CERCA

El Partido Popular en particular, y todos los que no han tenido unos resultados satisfactorios, casi no tienen tiempo para cambiar de dirigentes o de estrategia ante las próximas elecciones europeas, locales y regionales del 26 de mayo, un mes escaso. También influirá en las negociaciones para formar gobierno: quizá habrá que esperar para tener la imagen completa de cómo se reparte el poder en toda España.

- EL PP DEJA DE SER UN PARTIDO NACIONAL CON REPRESENTACIÓN EN TODO EL TERRITORIO

El PP solo ha sido el partido más votado en Melilla. No tiene representación en el País Vasco y solo un diputado en Cataluña. Ciudadanos le ha superado en Andalucía, Madrid, Cataluña, Aragón y Baleares. Ha quedado reducido a la mitad.