Podemos y Compromís amenazan con no apoyar ley migratoria de PSOE-Junts

El Gobierno sale hoy de nuevo en defensa de su acuerdo con Junts para delegar las competencias en matera de inmigración a Cataluña. En Moncloa intentan calmar las aguas después de que los de Puigdemont hayan planteado el uso del catalán como condición para aceptar o denegar la residencia de los solicitantes.

"La lengua no es un requisito para expulsar a una persona de nuestro país, para prohibir la entrada", ha asegurado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una entrevista en Onda Cero. "A esta delegación de competencias se le va a aplicar la normativa vigente en materia lingüística y en el marco, la ley de extranjería, no es un requisito el conocimiento de una lengua", ha añadido Saiz.

Sin embargo, Junts sigue insistiendo en su planteamiento. "No hay integración plena si no se conoce la lengua del territorio en el que quieres arraigarte, en el que quieres construir tu vida, en el que vas a vivir", ha declarado su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras.

Podemos y Compromís rechazan el acuerdo

El reto que Junts tiene ahora por delante es conseguir que la proposición de ley reciba los apoyos necesarios en el Congreso. De momento, los números no suman. Podemos y Compromís, dos de los socios habituales del Gobierno, ya se han pronunciado en contra.

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, asegura que Junts ya ha iniciado el contacto con su formación, pero que su voto será "radicalmente no". "Es un acuerdo que legitima el racismo institucional", ha criticado el portavoz.

Sin los votos de Podemos el acuerdo no saldría adelante. Y a ese no, parece sumarse hoy Compromís. "No podemos votar a favor de una ley que busca que la agenda política y mediática vaya hacia la extrema derecha y hacia el racismo”, ha insistido el diputado Alberto Ibáñez. Aunque fuentes del partido aseguran que el debate en el seno de la formación sigue abierto.

El PP acusa al Gobierno de trocear la política migratoria

En el Partido Popular advierten que la delegación puede traer consecuencias. "Se están parcelando competencias que afectan a la seguridad nacional como es el desmantelamiento del control de fronteras, las políticas de inmigración y las políticas de extranjería", ha señalado el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

