Qué hacer si recibes un bizum por error, si no lo devuelves podría ser un delito

Vivimos en una época donde enviar y recibir dinero se ha vuelto tan rápido como enviar un mensaje. Bizum es un servicio de pagos inmediatos entre particulares que funciona a través de las aplicaciones móviles de la mayoría de entidades bancarias en España. Basta con tener el número de teléfono del destinatario para enviar dinero, sin necesidad de conocer su número de cuenta. En apenas unos segundos, el importe llega a su destino, y esto ha convertido a Bizum en una herramienta ideal para dividir gastos, pagar pequeñas deudas o hacer regalos colectivos.

Su simplicidad y eficacia han hecho que en 2024, el sistema cuente ya con más de 27 millones de usuarios en España, consolidándose como el método preferido de pago móvil entre particulares. La rapidez y facilidad con la que se ejecutan las operaciones son una clara muestra de cómo la banca digital evoluciona para adaptarse a las expectativas de los usuarios. En el sector financiero, esta inmediatez es uno de los pilares que refuerzan la relación entre banco y cliente.

El problema de los bizums por error

La otra cara de esta agilidad es que, en ocasiones, puede llevar a errores. Un número mal tecleado y el dinero acaba en manos de quien no debía recibirlo. Y es justo aquí donde entra en juego la responsabilidad del receptor. Si alguien recibe una transferencia por error y no la devuelve, podría estar incurriendo en un delito de apropiación indebida.

Puede parecer exagerado, pero no lo es. La Policía Nacional ha advertido a través de sus redes sociales de este tipo de situaciones. En uno de sus vídeos más compartidos en Tik Tok, explican de forma clara que no devolver un bizum recibido por error puede tener consecuencias legales. No importa si no conoces a la persona que te lo ha enviado, ni si el importe es bajo: si no actúas de buena fe y haces lo posible por devolverlo, estarías quejándote con algo que no es tuyo.

Qué dice la ley y cómo actuar ante un pago de Bizum que no era para ti

El delito de apropiación indebida está regulado en el Código Penal español y se produce cuando alguien se queda con un bien —ya sea dinero, un objeto o incluso un paquete— que debía devolver. En el caso de Bizum, si decides no devolver una transferencia recibida por error y te la quedas, estás haciendo justo esto.

La recomendación más sensata en estos casos es ponerse en contacto con tu banco para explicar la situación. La entidad puede ayudarte a revertir la operación o ponerse en contacto con la persona que la envió. También puedes devolver directamente el dinero al número del que provino, pero asegúrate de dejar constancia de la operación. Y si tienes dudas, consulta con tu entidad o incluso con la policía.

Más allá de lo que diga el Código Penal, este tipo de situaciones nos pone frente a una cuestión de valores. Muchas personas piensan que “quedarse con lo que llega” es inofensivo, especialmente si no hay una reclamación inmediata pero esta situación, rompe la confianza básica sobre la que se sostienen muchas relaciones sociales.

