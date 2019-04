Análisis de los resultados electorales: El sondeo del 'CIS de Tezanos' frente al escrutinio del voto

EL sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS 'de Tezanos' se aproxima a lo que desvela el escrutinio del voto. En una mesa de periodistas lo analizamos en Antena 3 Noticias.

“Es de las pocas encuestas que han dado en el clavo, nunca lo esperamos y en esta ocasión es de lo más aproximado”, afirma la periodista Marta Robles.

Por su parte, el periodista Fernando Ónega considera que “aquí está claro que hay dos ganadores, el PSOE y Ciudadanos y mirando a Cataluña está ERC y PSC, pero en cualquier caso, en ámbito nacional, hay dos ganadores”. Sobre la posibilidad del acuerdo PSOE y Ciudadanos, Ónega opina que depende de los dos. “A los mercaos les encantaría que hubiese ese acuerdo PSOE-Cs, lo ha dicho el Finacial Times, que no es cualquier cosa”.

“Su estrategia era estar por delante del PP y a eso no han llegado”, según Marta Robles

Toni Bolaño apunta que el pacto PSOE-Cs no es posible porque sería el hundimiento del PSOE. El votante socialista no tragaría con esto y en las próximas elecciones podría haber un hándicap importante.

“De todas maneras ha ganado el PSOE y ha ganado por tres cosas: porque ha ganado en número de diputados que no conseguía desde 2008, que no sumaran las derechas y una tercera cosa, que los independentistas no sean necesarios para formar gobierno y creo que es un gran éxito. Yo creo que es un gran éxito de Pedro Sánchez y de Iván Redondo que alguno en el partido se tendrá que comer con patatas fritas”.

Por su parte, María Jamardo ha apuntado que este resultado electoral “está revalidando el resultado lo que plantearon los socialistas en la moción de censura, parece qu los ciudadanos han escuchado ese voto del miedo que ha utilizado Pedro Sánchez en campaña y que muchos prefieren votar al socialismo que permitir que gobierne la derecha”.

