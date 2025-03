Ángel Víctor Torres niega haber tenido trato personal con Aldama: "En mi móvil no consta ningún mensaje de este señor"

La comisión, impulsada por la mayoría del PP, investiga ya desde hace meses presuntas irregularidades en contratos públicos durante la pandemia, incluyendo el supuesto cobro de comisiones vinculado a la trama liderada por Víctor de Aldama y Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos.

Durante su intervención, Torres volvió a negar cualquier relación indebida con Aldama o la trama corrupta, rechazando acusaciones de haber solicitado mordidas o haberse beneficiado de un piso en Madrid con "señoritas", como afirmó Aldama en sede judicial. Calificó estas afirmaciones como "difamación" e "injuria" y acusó al PP de actuar como "vocero y altavoz" de tales falsedades por motivos políticos, retándolos a presentar pruebas y exigiendo disculpas si no lo hacían. Insistió en que no hay evidencias que sustenten las acusaciones y que "no se puede probar lo que no ocurrió".

El PSOE criticó al PP por citar a Torres repetidamente sin tener pruebas sólidas, acusándolos de usar el Senado para intereses partidistas y de someter a sus dirigentes a una "pena del telediario". Por su parte, el PP, liderado por el senador Fernando Martínez-Maíllo, mantuvo que Torres mintió en comparecencias previas sobre sus contactos con Koldo García y su papel en contratos con empresas como Soluciones de Gestión, justificando su reiterada citación con las novedades judiciales del caso.

Los mensajes de Víctor de Aldama

Sobre este último punto Ángel Víctor Torres reconoció por primera vez tener un mensaje de WhatsApp de Aldama, lo efectivamente que contradice parcialmente sus declaraciones previas en las que negaba contactos directos con él, algo que el PP ha destacado para cuestionar su credibilidad. Torres ha mantenido que su actuación siempre cumplió con la legalidad y negó haber encriptado su teléfono. "Soy torpe en las nuevas tecnologías", ha afirmado

La sesión, como en ocasiones anteriores, tuvo un tono bronco, reflejando la tensión entre el partido del gobierno y la oposición. La comparecencia no aportó nuevas pruebas concluyentes por parte del PP, mientras que Torres reafirmó su postura de inocencia y cuestionó la credibilidad de Aldama, un "corrupto confeso".

