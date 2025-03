Los socios del Gobierno rechazan el aumento de gasto en Defensa y Sánchez se pone en contacto con Feijóo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez lo confirmó la pasada noche. España buscará llegar al 2% del PIB en Defensa antes de 2029. Pero al Ejecutivo le va a costar convencer a sus socios habituales para aprobar el aumento de ese gasto. Tiene en contra a todas estas formaciones. Incluso Sumar, socio de coalición, se resiste.

Sin sus socios habituales, Sánchez necesitaría -paradójicamente- a PP y Vox, partidarios de más gasto en Defensa. Con Vox, el Presidente no hablará. Lo dejó claro. Y por ahora lleva más de un año sin citarse con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El líder del principal partido de la oposición que ya le han llamado de Moncloa.

Desde el Gobierno se esfuerzan en explicar las razones del aumento del gasto en Defensa. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha señalado que invertir en Defensa es "invertir en democracia y seguridad". Afirma que "no comprendería que ninguna fuerza democrática no comprenda que hay que estar a la altura".

El Ejecutivo reprocha el rechazo de sus socios. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha remarcado que "ningún líder está pensando en un aumento de manera caprichosa". En Sumar, hasta ahora en contra, no aclaran qué votarían si esto llega al Congreso. Mientras, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que "hace 15 meses que el presidente no nos dirige la palabra". "¿Lo hace por convicción? No. ¿Por necesidad y obligación? Sí. Parece ser que no tiene apoyos necesarios para hacer frente a ese desafío.

Por ese motivo, Feijóo ha pedido a Sánchez un informe previo a la reunión en el que detalle "con qué recursos y apoyos cuenta" dentro de su Gobierno de coalición para aumentar el gasto en Defensa. En la misma línea se ha expresado el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que ha pedido a Sánchez que lleve una propuesta de todo el Gobierno en materia de aumento del gasto en Defensa.

El PP espera una "propuesta de Estado"

Miguel Tellado ha manifestado que esperan que el Gobierno acuda a la reunión con propuestas concretas que vinculen también a sus socios de Gobierno. El portavoz popular ha criticado que el Gobierno le haga el mismo tratamiento al PP que al portavoz de otros partidos más minoritarios como el BNG y asegura que esperan que la "propuesta sea de Estado" y todos los ministros "estén de acuerdo" en el seno de la coalición. En todo caso, ha afirmado que el PP considera que España debe cumplir con sus compromisos internacionales.

