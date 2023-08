Puigdemont, en su línea sobre la investidura: "No hay ninguna negociación en marcha con nadie"

Junts per Cat apoyó al PSOE para que Francina Armengol fuera la presidenta de la Mesa del Congreso. Lo hicieron 'in extremis' y tras una dura negociación. Sin embargo, avisaron: la Mesa no tiene nada que ver con la investidura. La formación independentista remarcó que ahora toca 'otra batalla' que disputar. La coalición progresista necesita el 'sí' de Junts en caso de que la investidura de Albero Núñez Feijóo no salga adelante. El PP también necesita a los nacionalistas, pero parece lejano un encuentro entre ambos. Mientras, Carles Puigdemont sigue en su línea. El expresidente de la Generalitat ha asegurado que "no hay ninguna negociación en marcha con nadie".

También ha negado que se haya presentado algún proyecto de amnistía, principal premisa que pone sobre la mesa Junts para hablar de una posible investidura. Carles Puigdemont ha matizado que sí mantiene "conversaciones" con algunos partidos. Sin embargo, ha pedido no confundir esas conversaciones con negociaciones. Desde hace tiempo la derecha catalana pide "hechos comprobables" al PSOE, al que acusa de inacción respecto al "conflicto catalán".

"Durante demasiado tiempo se ha querido usar el concepto de 'diálogo' como sinónimo del de 'negociación', cuando son dos conceptos sensiblemente diferentes. El diálogo es previo a toda negociación". Así lo ha detallado el prófugo de la Justicia en su cuenta de Twitter (ahora llamada X). "El diálogo es previo a toda negociación, puede servir para fijar el marco en que esta puede discurrir, o puede servir para comprobar que no hay margen de negociación. Esto lo veremos los próximos días", ha alertado el expresidente de la Generalitat, fugado a Bélgica por el 1-O.

La mayoría de conversaciones que mantiene Junts son conversaciones que ya tenían en la pasada legislatura. Ha calificado la carrera hacia la Moncloa de "dramero político". Para Puigdemont "importa tanto la forma como el fondo". "Como nos propusimos no hablar ni a través de intermediarios ni tampoco a través de los medios, es inevitable que otros lo hagan por nosotros y se creen ficciones", puntualiza.

En un mensaje hacia aquellos que les interese abrir negociaciones con Junts, Carles Puigdemont ha recordado que el 5 de septiembre hablará en la conferencia inaugural de la jornada interparlamentaria que el grupo independentista ha convocado en Bruselas para "coordinar las acciones a llevar a cabo en el último tramo de la presidencia española del Consejo de la UE".

"Dramerío político"

Puigdemont habla de "dramerío político" a la terna entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El miércoles ambos se reunieron en el Congreso para hablar de la investidura. El líder popular le pidió a Sánchez que le dejara gobernar dos años acordando seis pactos de Estado. El Gobierno en funciones ha calificado la propuesta de "surrealista" y el PSOE lo rechazo.