Rafa Nadal se sincera sobre su lesión crónica: "Siempre vi como un regalo poder seguir jugando"

Rafa Nadal vuelve a abrirse en canal. Con motivo del estreno de su documental en Netflix, el extenista balear habló con Antena 3 Deportes sobre la parte más desconocida de su carrera: la convivencia constante con el dolor, las lesiones y el enorme esfuerzo mental que le permitió mantenerse durante años en la élite del tenis mundial.

El ganador de 22 Grand Slam nos confiesa cómo aprendió a convivir desde muy joven con una lesión crónica que marcó toda su trayectoria deportiva. "Lo vas normalizando, te vas adaptando a ello. Como la otra alternativa era que se hubiera acabado la carrera siempre vi como un regalo poder seguir jugando a tenis de manera profesional. Con esta mentalidad se toleran mejor todas las cosas que van sucediendo".

El problema físico que más condicionó su carrera fue el síndrome de Müller-Weiss, detectado en 2005 en su pie izquierdo. Se trata de una enfermedad degenerativa que afecta al escafoides y provoca fuertes dolores, dificultando incluso apoyar el pie con normalidad.

La parte más desconocida de Nadal

Precisamente esa lucha silenciosa ocupa una parte importante del documental: "Todas las cosas que te llevan hasta este momento de estar dentro de la pista, cosas que nadie sabe, también salen reflejadas en el documental".

Lejos ya del circuito profesional, Nadal sigue muy pendiente de la actualidad del tenis y especialmente de Carlos Alcaraz, cuya lesión en la muñeca conoce bien: "La recuperación será completa porque yo la he tenido dos veces".

Su nueva vida como padre

Ahora, retirado de las pistas, el manacorí disfruta de una etapa completamente distinta centrada en la familia. Preguntado por cómo vive la paternidad, respondió con sencillez: "Intento ser el mejor maestro posible, pero como padre y punto".

Porque Rafa Nadal no solo construyó una carrera legendaria derrotando rivales. También ganó una batalla diaria contra el dolor, las dudas y sus propios límites para convertirse en una de las mayores leyendas de la historia del deporte.

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