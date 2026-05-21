Rick Macci, sobre Alcaraz: "El mago español volverá más fuerte para poder perseguir la historia"

Carlos Alcaraz no volverá al circuito, como pronto, hasta el mes de agosto, momento en el que arrancará la gira de pista dura en Estados Unidos. Los Masters 1.000 de Montreal (2 al 13 de agosto) y Cincinnati (13 al 23 de agosto), las dos citas preparatorias para el US Open (31 de agosto al 13 de septiembre), podrían ser el posible escenario del regreso del ganador de siete grand slam, fuera de las pistas desde el pasado 14 de abril, el día en el que sufrió una grave lesión en su muñeca derecha en su estreno en el Conde de Godó ante Otto Virtanen.

Será el periodo de tiempo más largo que el fenómeno de El Palmar pase fuera de la competición, un percance que ya le va a costar no jugar dos grand slam (Roland Garros y Wimbledon) y varias citas clave del año (Madrid, Roma y Queen's). El mundo del tenis sigue extrañando a Alcaraz, el único jugador que ahora mismo parece en condiciones de plantar cara a un Jannik Sinner que se ha convertido en el gran dominador de la ATP: cinco másters 1.000 en 2026 (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma) y una racha de triunfos apabullante. Su última derrota data del ATP500 de Doha ante Mensik, el pasado 19 de febrero. Desde aquel día, el de San Cándido acumula 29 triunfos sin fallo.

Carlos Alcaraz anunciaba este martes su baja para toda la gira de hierba, por lo que no estará en Queen's y Wimbledon. "Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible!", explicaba el murciano.

En este escenario, sin apenas detalles sobre la lesión que padece el ganador de siete grand slam en su muñeca derecha, muchos son los que han opinado acerca de la gestión de esa lesión por parte del equipo del tenista murciano. Lo que parece claro es que Alcaraz no quiere arriesgar esa parte clave para cualquier tenista y regresar de forma precipitada y tener un problema mayor o convertir su actual lesión en algo crónico. Los ejemplos de Juan Martín del Potro y Dominic Thiem están sobre la mesa, dos campeones de grand slam que vieron afectadas sus carreras por problemas de muñeca.

"Las decisiones que salen del campamento de Carlos van más allá de ser inteligentes y reflexivas"

Rick Macci, legendario entrenador de tenis y que entrenó a tenistas de la talla de Andy Roddick, Jennifer Capriati, Maria Sharapova, Serena Williams y Venus Williams, ha ofrecido su opinión sobre la situación que atraviesa Carlos Alcaraz, opinando que "el mago español volverá más fuerte para poder perseguir la historia y durar más".

"Las decisiones que salen del campamento de Carlos van más allá de ser inteligentes y reflexivas. Esto es un viaje, una maratón y una carrera. La muñeca es una pendiente resbaladiza ESPECIALMENTE en un unicornio explosivo de alta octanaje, que la dispara (la muñeca) al final de la cadena cinética como una cuerda suelta. El mago español volverá más fuerte para poder perseguir la historia y durar más", analiza Rick Macci.

El veterano entrenador de Greenville, Ohio, no es el único que ha opinado sobre Carlos Alcaraz y su decisión de no disputar la gira de hierba. Alex Corretja dejó un par de reflexiones en sus rede sociales tras conocerse la baja del murciano de los torneos de Queen's y Wimbledon.

"La espera se está haciendo larga, pesada y muy triste. Pero lo importante es recuperarse bien y volver cuando se pueda. ÁNIMOS CARLITOS", indicaba Alex Corretja.

"¡Menos mal que Alcaraz se salió del Godó porque no le importaba el torneo y quería guardar energías para el resto de la gira de tierra y de hierba! Lástima tanta ignorancia, y lo peor, tanta mala fe por parte de mucha gente", señalaba el campeón de las ATP World Tour Finals de 1998.

Rafa Nadal, campeón de 22 grand slam, también se refirió a la lesión que sufre Alcaraz en una entrevista con Antena 3 Deportes, en la que mandó un mensaje de calma con el murciano. "La recuperación será completa porque yo la he tenido dos veces", explicaba el campeón de 14 Roland Garros.