Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Roland Garros

Boicot a Roland Garros 2026: La amenaza de las estrellas del tenis por el reparto de premios

Estas son las medidas de presión contra la organización del Grand Slam parisino que estudian las principales figuras del circuito.

La Copa de los Mosqueteros, el ic&oacute;nico trofeo de Roland Garros

La Copa de los Mosqueteros, el icónico trofeo de Roland GarrosEFE

Publicidad

La tensión entre los grandes tenistas y Roland Garros sigue creciendo. Las principales figuras del circuito estudian medidas de presión contra la organización del Grand Slam parisino por el reparto económico de los premios, una protesta que podría estallar en pleno torneo.

Según publica este miércoles L'Équipe, la primera acción coordinada llegará este viernes, durante la tradicional jornada de atención a los medios previa al inicio del campeonato.

Los jugadores habrían acordado limitar sus ruedas de prensa a únicamente quince minutos y no conceder entrevistas individuales, en un gesto simbólico para mostrar su malestar y presionar a la organización.

Reunión urgente

Ante la amenaza de boicot, los organizadores mantendrán este mismo viernes una reunión con representantes y agentes de algunas de las grandes estrellas del circuito para intentar reconducir la situación.

"Lamentamos la decisión de los jugadores que castiga al conjunto de las partes interesadas: los medios, las televisiones, los equipos y la Federación y a toda la familia del tenis", señaló la organización en un comunicado.

Además, Roland Garros aseguró que sigue dispuesto a negociar: "Estamos abiertos a un diálogo constructivo (...) con el fin de dar más espacio a los jugadores en la organización y en la toma de decisiones".

El origen del conflicto

La principal reclamación de los jugadores está relacionada con el porcentaje de ingresos que reciben en premios.

Mientras que en muchos torneos importantes los tenistas perciben alrededor del 22% de los ingresos generados, en los Grand Slam el porcentaje se sitúa en torno al 15%, una diferencia que las grandes figuras consideran injusta.

Roland Garros anunció recientemente un aumento del 9,5% en la dotación económica del torneo, hasta alcanzar los 61,7 millones de euros. Los campeones individuales recibirán 2,8 millones, 300.000 euros más que en 2025.

Sin embargo, esa subida no ha sido suficiente para frenar el malestar.

Wimbledon, siguiente foco

El conflicto no afecta únicamente al torneo parisino. Según las mismas informaciones, las conversaciones con Wimbledon ya han comenzado antes incluso de que el Grand Slam londinense publique oficialmente su reparto económico.

El descontento de los jugadores va en aumento y amenaza con abrir un nuevo frente de tensión entre las estrellas del circuito y los organizadores de los grandes torneos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Juan Antonio de Regil completa a sus 90 años la travesía que rinde homenaje a su hermano

Juan Antonio de Regil, con 90 años, completa la travesía que rinde homenaje a su hermano

Publicidad

Deportes

José María Enríquez Negreira, a su llegada al Instituto de Medicina Legal de Barcelona

El nuevo informe forense concluye que Negreira no comprende el proceso judicial

La Copa de los Mosqueteros, el icónico trofeo de Roland Garros

Boicot a Roland Garros 2026: La amenaza de las estrellas del tenis por el reparto de premios

Luis de la Fuente, en un entrenamiento de España

¿Qué 26 jugadores elegirá Luis de la Fuente de la prelista de España para el Mundial 2026?

Fermín López tras su operación
FC Barcelona

Fermín, tras ser operado: "La vida y el fútbol son crueles"

Rafa Nadal se sincera sobre su lesión crónica: "Siempre vi como un regalo poder seguir jugando"
Tenis

Rafa Nadal se sincera sobre su lesión crónica: "Siempre vi como un regalo poder seguir jugando"

Enrique Riquelme, en el VII Foro Internacional de Expansión
Real Madrid

Enrique Riquelme: "Hay una obligación ética y moral de dar un paso si se puede"

El presidente del Cox Energy mantiene en el aire si se presentará a las elecciones al Real Madrid.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se saludan tras la final de Roland Garros
Roland Garros

Sinner se sincera al recordar la final de Roland Garros ante Alcaraz: "Mentiría si dijera que..."

El tenista italiano y número 1 del mundo reconoce que perder aquella final ante Alcaraz supuso "uno de los momentos más difíciles de mi carrera".

Imagen de archivo de un campo de fútbol.

Sancionado de por vida Petr Vlachovský por grabar a sus jugadoras en los vestuarios

La foto de campeones de la Premier de los futbolistas del Arsenal

La brutal celebración de los jugadores del Arsenal en el Emirates tras ganar la Premier League

Pep Guardiola, en rueda de prensa

Guardiola y su futuro en el City: "No os voy a decir mi decisión porque tengo que hablar con el presidente"

Publicidad