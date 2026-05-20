Boicot a Roland Garros 2026: La amenaza de las estrellas del tenis por el reparto de premios

La tensión entre los grandes tenistas y Roland Garros sigue creciendo. Las principales figuras del circuito estudian medidas de presión contra la organización del Grand Slam parisino por el reparto económico de los premios, una protesta que podría estallar en pleno torneo.

Según publica este miércoles L'Équipe, la primera acción coordinada llegará este viernes, durante la tradicional jornada de atención a los medios previa al inicio del campeonato.

Los jugadores habrían acordado limitar sus ruedas de prensa a únicamente quince minutos y no conceder entrevistas individuales, en un gesto simbólico para mostrar su malestar y presionar a la organización.

Reunión urgente

Ante la amenaza de boicot, los organizadores mantendrán este mismo viernes una reunión con representantes y agentes de algunas de las grandes estrellas del circuito para intentar reconducir la situación.

"Lamentamos la decisión de los jugadores que castiga al conjunto de las partes interesadas: los medios, las televisiones, los equipos y la Federación y a toda la familia del tenis", señaló la organización en un comunicado.

Además, Roland Garros aseguró que sigue dispuesto a negociar: "Estamos abiertos a un diálogo constructivo (...) con el fin de dar más espacio a los jugadores en la organización y en la toma de decisiones".

El origen del conflicto

La principal reclamación de los jugadores está relacionada con el porcentaje de ingresos que reciben en premios.

Mientras que en muchos torneos importantes los tenistas perciben alrededor del 22% de los ingresos generados, en los Grand Slam el porcentaje se sitúa en torno al 15%, una diferencia que las grandes figuras consideran injusta.

Roland Garros anunció recientemente un aumento del 9,5% en la dotación económica del torneo, hasta alcanzar los 61,7 millones de euros. Los campeones individuales recibirán 2,8 millones, 300.000 euros más que en 2025.

Sin embargo, esa subida no ha sido suficiente para frenar el malestar.

Wimbledon, siguiente foco

El conflicto no afecta únicamente al torneo parisino. Según las mismas informaciones, las conversaciones con Wimbledon ya han comenzado antes incluso de que el Grand Slam londinense publique oficialmente su reparto económico.

El descontento de los jugadores va en aumento y amenaza con abrir un nuevo frente de tensión entre las estrellas del circuito y los organizadores de los grandes torneos.

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