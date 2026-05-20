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La confesión del asesino de Figueres, según un vecino: "La mato porque me ha puesto los cuernos"

El crimen de Figueres eleva la cifra de víctimas en un año marcado por el aumento de asesinatos y las alertas sobre reincidencia.

Minuto de silencio en Figueres

La confesión del presunto asesino de Figueres: "La mato porque me ha puesto los cuernos" | Antena 3 Noticias

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El asesinato machista de una mujer en Figueres, en Girona, ha vuelto a situar la violencia de género en el centro del debate público. La víctima murió presuntamente a manos de su expareja apenas un día después de que el hombre fuera detenido por quebrantar una orden de alejamiento. Era la segunda vez que incumplía esa medida judicial.

El crimen ocurrió en un parque de la localidad catalana y ha provocado conmoción entre los vecinos de la zona. Este miércoles, decenas de personas participaron en un minuto de silencio convocado en Figueres para condenar el asesinato y mostrar apoyo al entorno de la víctima.

Algunos testigos relataron las escenas posteriores al ataque. "Cuando aparqué la moto, vi la mujer tendida en el suelo, llena de sangre. Él decía, 'la he matado porque me ha puesto los cuernos'", explicó uno de los vecinos presentes en la zona.

Otra de las vecinas lamentaba la repetición de este tipo de casos y la sensación de impotencia que generan entre quienes conviven con esta realidad. "Se ve que no hay solución cuando deciden matar a una mujer, la matan sin más", aseguró.

Un repunte de víctimas en 2026

Con este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende ya a 20 en lo que va de 2026. Además, otras dos muertes permanecen bajo investigación. La cifra supone un incremento respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaban 12 víctimas mortales en mayo.

La evolución de los datos refleja además un aumento progresivo. En mayo de 2020 la cifra de mujeres asesinadas era de 21; en 2021 descendió hasta 11; en 2022 alcanzó 16; y en 2023 llegó a 18 víctimas. En 2024 el número volvió a bajar hasta 11, mientras que en 2025 se situó en 12 mujeres asesinadas en estas fechas.

Los datos de 2026 vuelven a colocar la violencia machista en niveles que no se registraban desde hace varios años y reabren el debate sobre la eficacia de las medidas de protección y seguimiento de agresores reincidentes.

La reincidencia preocupa a las instituciones

El caso de Figueres ha puesto también el foco sobre los quebrantamientos de órdenes de alejamiento y la reincidencia en situaciones de violencia de género. Según las primeras informaciones, el presunto agresor ya había sido detenido el día anterior por incumplir la prohibición de acercarse a la víctima, aunque posteriormente quedó en libertad.

Horas después, presuntamente acabó con la vida de la mujer en plena calle. Tras el crimen, el hombre se habría lavado las manos en una fuente cercana antes de abandonar el lugar.

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