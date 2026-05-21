Aldama citado a declarar como imputado en la Audiencia Nacional por los contratos de compra de mascarillas y test PCR en Canarias y Baleares

En medio del revuelo generado tras la imputación de Rodríguez Zapatero, toca de nuevo volver a poner el foco en la Audiencia Nacional porque allí está citado este jueves Víctor de Aldama. El juez Ismael Moreno, que instruye varias piezas del caso Koldo, le toma declaración como imputado.

Se investigan los contratos de compra de mascarillas y test PCR en Canarias y Baleares durante la pandemia del coronavirus. La semana pasada fue el turno de Koldo García que se acogió a su derecho de no declarar. Su abogada pidió al juez que suspendiera su citación y archivara para él este caso al entender que ya había sido juzgado por ello en el Tribunal Supremo. El juez ha rechazado esta petición que posteriormente la defensa de García elevó a la Audiencia Nacional que por el momento no se ha pronunciado.

En relación al caso de Canarias, Aldama ya prestó declaración el pasado noviembre y aseguró ante el juez que el expresidente de Canarias y ahora ministro Ángel Víctor Torres buscaba una "cartera ministerial" a cambio de los favores que hizo a la trama del caso Koldo. En esa misma comparecencia confirmó una cena, que aparece mencionada en un informe que elaboró la UCO sobre la trama en Canaria, en un restaurante de Madrid el 15 de julio de 2020 a la que habría acudido Aldama, Ábalos, Koldo y Víctor Torres.

El comisionista aseguró que en aquella ocasión Torres manifestó un supuesto interés en que fuese Plus Ultra, y no Air Europa, la aerolínea encargada del envío de mascarillas.

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