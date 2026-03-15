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Carlos Alcaraz pierde su imbatibilidad ante Medvedev: "Me cansa llevar una diana en la espalda..."

El murciano lanzó un mensaje tras caer ante un Medvedev que bordó el tenis: "Nunca le vi jugar así". Carlos se queda por segundo año consecutivo en las semifinales de Indian Wells.

Alcaraz se despide de la afición tras perder ante Medvedev en semifinales de Indian Wells

Carlos Alcaraz pierde su imbatibilidad ante Medvedev: "Me cansa llevar una diana en la espalda..." | ATP

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La mejor versión de Daniil Medvedev frenó en seco la espectacular racha de Alcaraz en 2026 (se queda en 16-0) y la posibilidad del tercer título en Indian Wells tras los de 2023 y 2024. El ruso sumó su tercera victoria ante el murciano en nueve partidos -primera desde el US Open 2023- y se clasificó a su tercera final de Indian Wells en los últimos cuatro años, donde espera conseguir su séptimo Masters diferente (ante Sinner este domingo).

Primera derrota de 2026 ante un marciano Daniil

Carlitos no jugó su mejor partido, es más, fue superado por una versión estratosférica de Daniil, que también enlaza 10 victorias consecutivas tras su título en Doha. El ruso cometió menos errores no forzados (22 a 30), salvó cuatro de las cinco bolas de break y una de las claves residió en los puntos ganados con el segundo servicio (74% del moscovita por el 57 de Carlitos). Este sábado el revés, el saque y la tranquilidad de Medvedev pasó por encima de un Alcaraz algo apagado y demasiado pendiente en conversar con su equipo.

"Empieza a cansar tener siempre la diana en la espalda... Nunca vi jugar así a Daniil"

Carlos Alcaraz

"Lo que me empieza a cansar un poco es tener siempre esa diana en la espalda... Como dije, nunca había visto a Daniil jugar así. Pero tengo que aceptarlo. Tengo que aceptarlo y seguir adelante", dijo tras la derrota. No obstante, el de El Palmar aseguró estar muy contento con el nivel tenístico en 2026: "Estoy jugando un gran tenis. Y creo que estoy demostrando a los jugadores y a la gente que, si quieren ganarme, tienen que jugar a su mejor nivel durante una hora y media o dos horas en cada partido", afirmó mientras dejaba claro que tiene que estar preparado para que sus rivales quieran ganarle: "Tengo que asumir que a partir de ahora todos van a jugar así contra mí", sentenció.

Tercera final de Medvedev en Indian Wells

La de este sábado fue la primera derrota de Alcaraz en 2026 y la primera desde el 16 de noviembre de 2025, cuando perdió la final de la Copa de Maestros ante Sinner. El de El Palmar encadena así dos años seguidos cayendo en las semifinales de Indian Wells, eso sí, ante uno de los mejores tenistas de los últimos años en este torneo, Medvedev ha hecho final en 2023, 2024 y 2026, mientras que en 2025 tropezó en semifinales ante Rune.

Este domingo jugarán Medvedev y Sinner (venció 6-2 y 6-4 a Zverev) la final en el desierto californiano, donde ninguno ha ganado jamás. El balance entre ambos es de ocho victorias para el italiano y siete para el ruso, además, ninguno ha perdido un solo set en este torneo.

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