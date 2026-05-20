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Enrique Riquelme: "Hay una obligación ética y moral de dar un paso si se puede"

El presidente del Cox Energy mantiene en el aire si se presentará a las elecciones al Real Madrid.

Enrique Riquelme, en el VII Foro Internacional de Expansi&oacute;n

Enrique Riquelme, en el VII Foro Internacional de ExpansiónEfe

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Enrique Riquelme, presidente del Grupo Cox, ha participado este miércoles en el VII Foro Internacional del medio económico Expansión y allí no ha acabado de aclarar si dará el paso y se presentará a las elecciones al Real Madrid frente a Florentino Pérez.

"No te voy a decir si hoy voy porque no lo sé; estamos trabajando, tenemos cinco días, trabajaremos de aquí hasta el sábado en preparar el mejor proyecto. Había cosas que veníamos trabajando. Si vamos, que me encantaría, será bajo una decisión ilusionante, desde el punto de vista deportivo también", ha indicado el fundador y presidente de Cox Energy.

Riquelme, que ya había adelantado que contaba con el aval para concurrir a los comicios al Real Madrid, ha asegurado que "hay una obligación ética y moral de dar un paso si se puede".

"Sabemos que es complicado, que son las normas y no tenemos derecho a quejarnos. Nos hemos metido en un charco por un tema de invitación a meternos en algo que no era para nosotros en ese momento, pero sí que hay una obligación ética y moral de dar un paso si se puede", ha explicado Enrique Riquelme en el VII Foro Internacional de Expansión.

"Lo que no vamos a hacer es ser parte de una estructura democrática que no interesa a algunos de los socios, pero, si conseguimos crear algo ilusionante, que estamos cerca, a mí me encantaría. Aquí no habla Enrique 'Cox', sino la parte de aficionado y de ilusión. Veremos en los próximos días, seguimos trabajando", indicó Riquelme.

"Sería bueno confrontar con todo el respeto cómo vemos el Madrid"

El empresario alicantino reconoció que tenía "una estrategia para 2028" y que, pese al adelanto electoral planteado por el actual presidente, Florentino Pérez, lleva "tiempo trabajando".

"Se han adelantado tres años, sabemos qué normas hay, que se busca otro tipo de opiniones, que sería bueno confrontar con todo el respeto cómo vemos el Madrid, que los socios puedan opinar", ha apuntado Riquelme.

"Podemos ser racionales en la parte profesional, pero la parte de esa pasión no es racional. Respeto total al Real Madrid, a la institución, a don Florentino Pérez como empresario y como presidente, hemos disfrutado todos de los títulos. Lo que no vamos a hacer es ser parte de una parafernalia", aclaró Enrique Riquelme.

El pasado martes, Florentino Pérez, el actual presidente del Real Madrid, convocó elecciones a la presidencia del club e interpeló a Riquelme de manera indirecta como "ese señor con acento mexicano". Dicha convocatoria se registró oficialmente el 14 de mayo. Desde el anuncio de las elecciones y, según los estatutos del club, cualquier candidato dispone de 10 días, en este caso hasta el 23 de mayo, para presentar sus respectivas candidaturas.

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Enrique Riquelme: "Por supuesto que tengo el aval, decidiré en dos o tres días"

El fundador y presidente ejecutivo de Grupo Cox, Enrique Riquelme

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