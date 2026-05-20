El nuevo informe forense concluye que Negreira no comprende el proceso judicial

El nuevo informe forense realizado a José María Enríquez Negreira concluye que el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) no está capacitado para comprender el procedimiento judicial en el que figura como investigado.

Según el documento, Negreira "no presenta las capacidades volitivas y cognitivas para comprender el alcance del procedimiento judicial".

"Empeoramiento respecto a la exploración anterior"

El informe añade que, "tanto desde el punto de vista psicométrico como a nivel clínico" se aprecia un "empeoramiento respecto a la exploración anterior", llevada a cabo el 18 de enero de 2024.

Negreira, de 80 años, fue examinado de nuevo el pasado 24 de marzo en el Instituto de Medicina Legal de Cataluña (IMLC), después de que su defensa alegara un agravamiento de la demencia que padece.

La jueza que investiga el denominado 'caso Negreira' solicitó una nueva valoración pericial para determinar si el exdirigente arbitral puede afrontar el proceso penal.

Pagos del Barcelona entre 2001 y 2018

La Fiscalía investiga los pagos realizados por el FC Barcelona entre 2001 y 2018 a José María Enríquez Negreira, entonces vicepresidente del CTA, a través de sociedades vinculadas a él. Según la investigación, esas cantidades superaron los siete millones de euros.

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