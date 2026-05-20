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Fermín, tras ser operado: "La vida y el fútbol son crueles"

El futbolista del Barcelona se perderá el Mundial por lesión y reconoce estar viviendo "un momento muy duro".

Ferm&iacute;n L&oacute;pez tras su operaci&oacute;n

Fermín López tras su operaciónIG Fermín

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Fermín López no podrá disputar el Mundial de 2026 con la selección española. El centrocampista del Barcelona ha confirmado este martes que ya ha sido operado de la fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y ha reconocido el duro golpe que supone perderse la cita mundialista.

"La vida y el fútbol es cruel cuando menos te lo esperas o mereces, pero hay que aceptar que todo forma parte del camino. Es un momento muy duro para mí y otro reto más en mi carrera que superaré, no tengáis ninguna duda", escribió en su cuenta de Instagram.

El futbolista andaluz explicó además que la intervención quirúrgica salió "muy bien" y aseguró que piensa "desde ya" en "volver más fuerte física y mentalmente".

Aunque el Barcelona no ha comunicado oficialmente el tiempo de baja, todo apunta a que Fermín estará entre dos y tres meses fuera de los terrenos de juego, lo que le impedirá llegar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El mediapunta de El Campillo (Huelva) sufrió la lesión el pasado domingo durante el partido ante el Betis. Fue sustituido al descanso por Alejandro Balde en el encuentro que el Barça ganó 3-1 en el Spotify Camp Nou.

Pese al duro revés, Fermín quiso terminar su mensaje mandando apoyo a la selección y agradeciendo el cariño recibido en los últimos días.

Comunicado completo de Fermín López

"La operación ha ido muy bien y desde ya pensando en volver más fuerte física y mentalmente.

La vida y el fútbol es cruel cuando menos te lo esperas o mereces, pero hay que aceptar que todo forma parte del camino. Es un momento muy duro para mí y otro reto más en mi carrera que superaré, no tengáis ninguna duda.

Ahora toca apoyar desde casa a la Selección y a mis compañeros.

Gracias de corazón a todos por el apoyo y las muestras de cariño".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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