Pedro Sánchez pide respetar la presunción de inocencia: "Todo mi apoyo a Zapatero"

La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero monopolizó este miércoles la sesión de control al Gobierno en el Congreso. La presión política sobre el Ejecutivo se concentró desde el inicio sobre el presidente, Pedro Sánchez, que despejó cualquier duda sobre la posición de Moncloa apenas unos segundos después de ser preguntado directamente por el caso. "Todo mi apoyo al presidente Zapatero", respondió desde su escaño.

La investigación abierta por la Audiencia Nacional y el contenido del auto judicial, de 88 páginas, marcaron el debate parlamentario durante toda la jornada. Tráfico de influencias, organización criminal y presuntas comisiones ligadas al rescate de Plus Ultra fueron algunos de los conceptos repetidos por la oposición durante una sesión en la que el nombre de Zapatero se convirtió en el eje central de los enfrentamientos políticos.

Los socios rebajan el respaldo inicial

Aunque algunos aliados parlamentarios del Gobierno habían reaccionado inicialmente cerrando filas con el expresidente socialista, el tono comenzó a cambiar tras conocerse el contenido completo del auto judicial. "También tengo ojos en la cara", deslizó uno de los socios del Ejecutivo al ser preguntado por la gravedad de los indicios recogidos por el juez.

En el Gobierno intentan mantener una posición de respaldo político mientras apelan al respeto a la justicia y a la presunción de inocencia. Fuentes del Ejecutivo aseguran además que, tras analizar la resolución judicial con más detalle, el ambiente interno es ahora de mayor tranquilidad.

En privado, dirigentes socialistas sostienen que el contenido del auto no acredita, por el momento, responsabilidades penales concluyentes contra el expresidente y consideran que parte de la presión política responde al impacto mediático del caso.

El PP endurece el discurso

Desde el Partido Popular, sin embargo, consideran que la imputación de Zapatero supone un golpe directo al Gobierno y a la imagen del PSOE. La oposición elevó el tono durante la sesión de control y vinculó la investigación judicial con una supuesta dinámica de corrupción dentro del entorno socialista.

"Son corruptos que han llegado al poder para servirse" o "este Gobierno está acabado" fueron algunas de las acusaciones lanzadas desde la bancada popular.

En el PP incluso comenzaron a utilizar un nuevo lema político contra el Ejecutivo: "El que pueda robar que robe", una consigna con la que buscan relacionar distintos casos judiciales que afectan al entorno socialista.

Los populares también cargaron contra Sánchez por mantener públicamente el respaldo a Zapatero y le advirtieron de que su vínculo político con el expresidente seguirá persiguiéndole. "Le traigo books de fotos que le perseguirán", señalaron desde la oposición.

Moncloa reivindica el legado de Zapatero

Pese al desgaste político que está generando la investigación, el discurso oficial del Ejecutivo continúa siendo de apoyo al expresidente socialista. "Por supuesto que confío en Zapatero", insistieron miembros del Gobierno durante la jornada parlamentaria.

En Moncloa defienden además el legado político de Zapatero y recuerdan medidas impulsadas durante sus mandatos como la retirada de las tropas de Irak, la aprobación del matrimonio homosexual o el final de ETA. "También los valores que encarna", resumen desde el entorno del presidente.

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