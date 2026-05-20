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Unai Emery conquista con el Aston Villa su quinta Europa League

El equipo del técnico español ha derrotado al Friburgo en la final de Estambul (0-3).

Unai Emery, sobre los hombros del 'Dibu' Mart&iacute;nez

Unai Emery, sobre los hombros del 'Dibu' MartínezReuters

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El Aston Villa ha conquistado este miércoles su primera Europa League y la quinta en la cuenta particular de Unai Emery al derrotar al Friburgo en la final de Estambul (0-3).

Los goles de Youri Tielemans, Emi Buendía y Morgan Rogers mandan la copa a Birmingham y demuestrana el estatus de rey de la competición de Emery, que ha ganado tres con el Sevilla, una con el Villarreal y ahora otra con el Villa.

El conjunto de Birmingham, campeón de Europa en 1982, vuelve a conquistar un título continental 44 años después y rompe además una sequía de trofeos que se prolongaba desde la Copa de la Liga de 1996.

Emery impone su sello

El Aston Villa mostró superioridad desde el inicio ante un Friburgo nervioso y errático. Los ingleses fueron creciendo con el paso de los minutos hasta golpear justo antes del descanso.

La estrategia de Emery volvió a marcar diferencias en el primer tanto. Youri Tielemans abrió el marcador tras una jugada ensayada en un saque de esquina y, ya en el descuento de la primera mitad, Emiliano Buendía firmó un espectacular zurdazo a la escuadra para dejar encarrilada la final.

El equipo alemán no reaccionó tras el descanso y siguió sufriendo ante la intensidad y el orden táctico de los ‘villanos’. Buendía volvió a ser decisivo al desbordar por la izquierda y asistir a Morgan Rogers para el definitivo 0-3.

Perdona una goleada mayor

El equipo inglés incluso pudo ampliar aún más la ventaja, con ocasiones claras para Buendía y Ollie Watkins, mientras el Friburgo apenas inquietó y se quedó lejos de conquistar el primer gran título europeo de su historia.

La única intervención destacada del 'Dibu' Martínez llegó en una acción anulada posteriormente por fuera de juego.

Con este triunfo, Unai Emery sigue agrandando su leyenda en Europa y consolida al Aston Villa como uno de los proyectos más sólidos del continente.

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