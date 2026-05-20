Vicente Vallés, sobre la imputación de Zapatero: "Los socios de Sánchez ya no están convencidos de que nos encontremos ante un caso de guerra sucia judicial"

El presidente del Gobierno ha hecho un intento de mantener alto el ánimo de su partido, que se ha sumido en la desolación desde que este martes se conoció la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Porque Zapatero ha sido presidente del Gobierno; ha sido considerado en el PSOE como un referente moral del socialismo. En los últimos años ha sido el gran movilizador del partido en las campañas electorales y ha sido negociador en nombre de Sánchez con varios de sus socios, incluido Puigdemont.

Todo eso se ha venido abajo con el auto del juez Calama. Un escrito demoledor, que ni siquiera ha podido ser cuestionado por los partidos más radicales de la izquierda, tan propensos a atacar a los jueces y a acusarlos de fascistas y de prevaricadores. Esta vez no. Pero Pedro Sánchez ha optado por sostener la bandera de Zapatero, como ya sostuvo en su día la de otros imputados de su círculo político y personal más cercano, que no son pocos.

Sánchez mantiene su firme apoyo a Zapatero después de la imputación del expresidente. Pero los socios de Sánchez se muestran ahora más cautos que el primer día. Ya no están convencidos de que nos encontremos ante un caso de guerra sucia judicial contra los socialistas y esperan explicaciones. Las exigen.

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