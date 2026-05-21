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Mundial 2026

Calendario de los partidos de la selección española en el Mundial 2026: fechas, rivales y a qué hora se podrán ver en España

La Copa Mundial de la FIFA 2026 empieza en pocos días. Este 2026 se disputa en México, Estados Unidos y Canadá la competición internacional de fútbol más importante y la selección española tiene opciones a levantar el trofeo el 19 de julio en Nueva Jersey.

Aficionados de la Selecci&oacute;n espa&ntilde;ola de f&uacute;tbol

Aficionados de la Selección española de fútbolReuters

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En el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C se realizó el sorteo de los grupos de las 48 selecciones que participan en la 17° Copa Mundial de la FIFA. Un total de 104 partidos que definirán cuál es el mejor equipo nacional.

La Roja parte como una de las favoritas después de haber logrado ganar la Eurocopa ante Inglaterra por 2-1 en julio de 2024 y tras una clasificación impecable con victorias ante Bulgaria (3-0 y 4-0), Georgia (2-0 y 4-0) y Turquía (6-0), con quien también empató cuando la clasificación ya estaba certificada.

Los rivales de España en la fase de grupos

Tras haber caído contra Marruecos en octavos de final del Mundial de 2022, la selección de Luis de La Fuente busca la revancha en el torneo que se celebra en América. El reto se compone de 8 partidos para poder ganar la competición, uno más que en ediciones anteriores debido a que se ha ampliado el número de equipos participantes.

La Copa Mundial de la FIFA arranca con la fase de grupos. En esta fase previa España competirá en el Grupo H, junto a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

  • Cabo Verde es una selección emergente que llega por primera vez al Mundial luego de vencer a Suazilandia con un marcador de 3-0 haciendo gala de disciplina y un crecimiento futbolístico que ya nadie puede ignorar.
  • Arabia Saudí es un equipo intenso y competitivo que combina velocidad y orden táctico. Los hijos del desierto son uno de los mejores equipos asiáticos y esta es su séptima participación en la Copa del Mundo. En ella aspira a superar la fase de grupos por segunda vez en su historia
  • Uruguay se presenta a su 15ª edición de una Copa Mundial de la FIFA que servirá como antesala de la edición de 2030, donde será anfitriona con España, Marruecos, Portugal, Argentina y Paraguay. Los charrúas, que nunca ganaron a la selección española, tienen sus esperanzas puestas en Valverde, Araújo, Betancur y Ugarte para volver a alzarse como una de las referencias mundiales.

Calendario de la fase de grupos

El 15 de junio la selección española debuta en Estados Unidos ante la selección africana. Por delante espera un mes de alta competición que se inicia con los 3 partidos de la fase de grupos:

  • Lunes, 15 de junio 2026 12:00 h - España vs Cabo Verde (18:00 h de España)- Grupo H - Estadio Atlanta
  • Domingo, 21 de junio 2026 12:00 h - España vs Arabia Saudí (18:00 h de España)- Grupo H - Estadio Atlanta
  • Viernes, 26 de junio 2026 20:00 h - Uruguay vs España (02:00 h del sábado 27 de junio)- Grupo H - Estadio Guadalajara

En caso de pasar primera de Grupo, la Roja se enfrentará a la segunda del Grupo J (donde están Argentina, Austria, Argelia y Jordania). Si fuese segunda, se enfrentaría a la segunda de ese mismo grupo y si quedase tercera tendría que quedar entre las 8 mejores terceras de cada grupo para poder seguir avanzando en dieciseisavos que se inician el 28 de junio.

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