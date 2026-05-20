¿Qué 26 jugadores elegirá Luis de la Fuente de la prelista de España para el Mundial 2026?

Luis de la Fuente dará a conocer el próximo 25 de mayo la convocatoria definitiva de España para el Mundial de 2026, que se disputará este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

El seleccionador elegirá a los 26 futbolistas definitivos a partir de una prelista de 55 jugadores ya presentada y en la que aparecen algunos de los nombres más destacados del fútbol español.

Dos amistosos: Irak y Perú

Tras anunciar la convocatoria, el técnico riojano ofrecerá también en rueda de prensa la lista de jugadores de apoyo que trabajarán con la selección hasta el amistoso frente a Irak, previsto para el 4 de junio en el estadio de Riazor (A Coruña).

España disputará un segundo encuentro preparatorio el 8 de junio ante Perú en el estadio Cuauhtémoc de Puebla (México), antes de debutar en el Mundial el 15 de junio frente a Cabo Verde en Atlanta.

La concentración arrancará el próximo 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde los internacionales están citados a partir de las 17:00 horas.

La prelista completa de España para el Mundial

Porteros : Unai Simón, David Raya, Álex Remiro, Joan García, Robert Sánchez y Leo Román.

: Unai Simón, David Raya, Álex Remiro, Joan García, Robert Sánchez y Leo Román. Defensas : Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Pedro Porro, Dean Huijsen, Robin Le Normand, Cristhian Mosquera, Dani Vivian, Eric García, Marc Pubill, Pau Torres, Fran García, Víctor Gómez y Óscar Mingueza.

: Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Pedro Porro, Dean Huijsen, Robin Le Normand, Cristhian Mosquera, Dani Vivian, Eric García, Marc Pubill, Pau Torres, Fran García, Víctor Gómez y Óscar Mingueza. Centrocampistas : Rodri, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Martín Zubimendi, Carlos Soler, Fermín López, Pablo Fornals, Álex Baena, Marcos Llorente, Mikel Merino, Pablo Barrios, Aleix García y Gorrotxa.

: Rodri, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Martín Zubimendi, Carlos Soler, Fermín López, Pablo Fornals, Álex Baena, Marcos Llorente, Mikel Merino, Pablo Barrios, Aleix García y Gorrotxa. Delanteros: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Nico Williams, Ferran Torres, Borja Iglesias, Yéremy Pino, Ander Barrenetxea, Víctor Muñoz, Alberto Moleiro, Ansu Fati, Gonzalo, Toni Martínez, Jorge de Frutos, Jesús Rodríguez y Carlos Espí.

Calendario de España en el Mundial

El debut de la selección española en el Mundial tendrá lugar el lunes 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta (Estados Unidos). España jugará su segundo partido de la fase de grupos el domingo 21 de junio ante Arabia Saudí. Los de Luis de la Fuente cerrarán la primera fase del Mundial ante Uruguay el viernes 26 de junio.

Las eliminatorias del Mundial 2026 comenzarán el domingo 28 de junio, con la disputa de la ronda de 1/16 de final (del 28 de junio al 3 de julio).

Los octavos de final se disputarán los días 4, 5, 6 y 7 de julio. La ronda de cuartos de final está programada para los días 9, 10 y 11 de julio.

Las semifinales se disputarán el martes 14 y miércoles 15 de julio. Por último, la final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey.

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