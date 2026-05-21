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Las imágenes del ministro de seguridad de Israel burlándose de los activistas de la flotilla que se dirigía a Gaza dan la vuelta al mundo

Las imágenes del ministro de Seguridad de Israel burlándose de los miembros de una flotilla, con ayuda humanitaria para Gaza, están dando la vuelta al mundo y ha sido él mismo quien ha difundido el vídeo.

El ministro de Seguridad de Israel

El ministro de seguridad de Israel increpa a los activistas de la flotilla. | Antena 3 Noticias

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Crisis diplomática internacional. La llegada a Israel de los más de 400 activistas detenidos en la nueva flotilla rumbo a Gaza ha provocado una fuerte polémica política y diplomática. El ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha difundido un vídeo en el que aparece increpando a varios activistas mientras permanecen en el suelo. Aparecen esposados, con las manos atadas a la espalda, arrodillados y hacinados en el suelo, mientras el ministro les acusa de ser "partidarios del terrorismo".

Las imágenes han generado muchas críticas tanto fuera, como dentro de Israel. Países como España, Francia, Italia, Canadá o Bélgica han protestado por el trato recibido por los activistas, entre los que hay ciudadanos europeos.

Lo más llamativo ha sido la reacción del propio Gobierno de Israel. El ministro de Exteriores, Gideon Saar, acusó públicamente a Ben Gvir de dañar la imagen del país con "un espectáculo vergonzoso". Por su parte, el Primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha reprobado este comportamiento. Dice que no está en línea con los valores y normas del Estado de Israel y ha pedido acelerar la deportación de los activistas para evitar más tensión internacional.

Ben Gvir ha respondido acusando a sus críticos de ser demasiado blandos con quienes, según él, apoyan a Hamás. También ha defendido la actuación policial mostrada en el vídeo, donde una activista ha sido reducida por la fuerza tras gritar "Free Palestine".

Críticas de España e Italia

Cerca de una decena de países, entre ellos España, han convocado a los embajadores y encargados de negocios israelíes. José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, califica este trato de "monstruoso". "Exijo disculpas públicas a Israel. El ministro israelí que aparece en esas imágenes hace mucho tiempo que está sancionado por España y tiene prohibida su entrada en nuestro país", dice Albares.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez asegura que las imágenes son inaceptables. También Italia carga contra Israel por el maltrato a los activistas. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni dice que el trato que han recibido los manifestantes, entre los que se encuentran muchos italianos, es "inadmisible".

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