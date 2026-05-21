EE.UU. aumenta la presión sobre Cuba con la imputación de Raúl Castro aunque Trump dice que "no habrá escalada" porque "ya se está cayendo a pedazos"

Estados Unidos aumenta la presión sobre Cuba y lo hace imputando el delito de asesinato a Raúl Castro. El Departamento de Justicia (DOJ) estadounidense hizo pública la acusación, que había sido presentada en abril ante una corte federal de Florida, pero que hasta ahora había permanecido en secreto.

Al expresidente cubano y hermano menor de Fidel Castro se le acusa del asesinato de estadounidenses por el derribo de dos aeronaves de la organización humanitaria 'Hermanos al Rescate' en 1996. Se le acusa de los delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves por la muerte de cuatro aviadores, tres estadounidenses y el otro residente legal, de esa organización.

Tenemos que remontarnos 30 años atrás, entonces unos cazas cubanos atacaron a dos de las tres aeronaves de 'Hermanos al Rescate', que sobrevolaban la franja de mar que separa Florida de Cuba para rescatar a balseros que huían de la isla. Castro era entonces el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y aunque el régimen castrista argumentó que los aviones sobrevolaban su espacio aéreo, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) dictaminó que el ataque ocurrió en aguas internacionales.

Si estas acusaciones van hacia adelante, Raúl Castro, podría enfrentarse a la pena de muerte. Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Perez-Perez son otros de los militares también acusados.

Donald Trump rechaza que esto sea un incremento en la presión sobre la isla, un país que según el mandatario es un "lugar que se cae a pedazos".

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