La brutal celebración de los jugadores del Arsenal en el Emirates tras ganar la Premier League

Veintidós años después el Arsenal es campeón de la Premier League. El empate (1-1) del City en el campo del Bournemouth certificó la 14º Liga inglesa para el conjunto gunner. Su última Premier League databa de 2004, dos décadas después ya son campeones de nuevo. Toda la plantilla del Arsenal se reunión en el Emirates Stadium para presenciar el partido que finalmente certificó el título para los de Mikel Arteta, que aún tienen pendiente la final de la Champions ante el PSG el próximo sábado 30 de mayo.

La cadena británica Sky Sports difundió, a la conclusión del partido, las imágenes de los jugadores del Arsenal celebrando el pitido final en el Vitality Stadium y la consecución de un título muy esperando tras 22 años de espera y tres subcampeonatos consecutivos. Saltos, abrazos, alegría desbordada y mucha fiesta entre los jugadores del equipo londinense. El Arsenal recibirá el trofeo de la Premier League este domingo en el campo del Crystal Palace.

El Arsenal ya tiene preparado un desfile por las calles de Londres de cara al 31 de mayo, un día después de la final de la Liga de Campeones que disputarán en Budapest contra el Paris Saint Germain. Esta celebración que incluirá el recorrido por las calles de la ciudad en un autobús descapotable, independientemente del resultado en la final de la Champions.

Mikel Arteta es el autor de un Arsenal campeón, con un portero (David Raya) que acumula tres Guantes de Oro consecutivos, una pareja de centrales temibles (Gabriel y Saliba) y un férreo centro del campo (Declan Rice, Martín Zubimendi, Odegaard y Eberechi Eze). Saka, Noni Madueke, Martinelli, Leandro Trossard, Viktor Gyökeres, o Havertz completan un solido equipo que ha logrado ganar una Premier League para el Arsenal 22 años después.

El Arsenal todavía puede poner la guinda a una temporada histórica ganando su primera Champions League, en la única final que ha jugado de la Copa de Europa (2006) cayó ante el Barcelona. El PSG es el último obstáculo que le resta al equipo de Arteta para firmar la mejor temporada en los 139 años de historia del club londinense.