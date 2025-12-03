Rafa Nadal y su diagnóstico sobre la rivalidad Sinner - Alcaraz: "Creo que falta alguien que..."

Rafa Nadal ha repasado la actualidad del tenis en una entrevista en El Larguero de la Cadena Ser, donde ha sido preguntado por la rivalidad que mantienen a día de hoy Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en lo más alto del deporte de la raqueta. El ganador de 22 grand slam ofreció su diagnóstico sobre el pulso entre el murciano y el italiano, subrayando que quizás falta un tercer tenista para hacer más atractivo el escenario para los aficionados.

"Veo algunos partidos de tenis, los que me apetecen. Creo que a Sinner y a Alcaraz les falta alguien que les apriete un poquito... ¿Fonseca? Creo que aún es joven y no está en condiciones de pensar en eso. Les hace falta alguien que les apriete un poco porque han marcado muchísima diferencias con todos los demás y en cualquier versión pueden ganar a cualquiera, hasta que se encuentran con el otro. Los que lo vemos desde fuera tenemos la sensación de que aunque jueguen mal, van a seguir ganando y llegando a todas las finales. Lo que demuestra que son muy buenos", aseguró Rafa Nadal.

El campeón de 14 Roland Garros opina que algunos de los tenistas top del ranking no han ofrecido su mejor versión en 2025.

"Fata un Zverev que esté en forma, un Medvedev que está más en forma. Esto añadiría un poco más de aliciente, pero por suerte hay una rivalidad muy marcada entre Carlos y Jannik. Y nosotros, como españoles, tenemos a un super campeón como es Carlos y que nos va a dar muchas alegrías, aún más de las que nos está dando", opinó el extenista manacorí.

"¿Alcaraz? Lo más importante es que no se lesione"

Rafa Nadal logró levantar 22 grand slam a lo largo de su carrera, una cifra que le coloca como el segundo tenista masculino con más majors de la historia por detrás de Novak Djokovic (24). El extenista balear admitió que Alcaraz, ya con seis grand slam en su palmarés a los 22 años, sí puede alcanzar esa cifra de grandes títulos y que lo más importante es que le respeten las lesiones.

"Espectacular. ¿Cómo lo vamos a esta viendo? No soy muy de esperar cosas, siempre lo he visto muy bueno, con un potencial para ser un jugador que marque y sea parte de la historia de nuestro deporte. ¿22 Grand Slams? ¿Por qué no? Seis ya son muchos y lleva una proyección espectacular. Lo más importante es que no se lesione. Si no tienes lesiones, yo creo que tampoco pierdes la confianza en tu cuerpo y eso te va retroalimentando", apuntó Nadal.

En otro orden de cosas, Rafa Nadal admitió que desde su retirada no había vuelto a coger una raqueta hasta las dos últimas semanas, cuando ha entrenado con dos tenistas de su Academia en Manacor.

"Desde que me retiré he jugado una hora y media al tenis. Y fue en las últimas dos semanas. Jugué con dos chicas de la academia. Me vi como un puro sparring, yo venía de comparsa porque estaba entrenando para ellas. Yo tiro dónde me digáis.. Me lo pasé bien, fue bonito coger una raqueta y me he divertido más que en la elíptica. Me gustaría jugar una vez por semana a partir de ahora para no tener que empezar de cero si alguna vez quiero volver a jugar. Tengo cosas (dolores), evidentemente, pero parando mucho la actividad, las cosas se van suavizando", reconoció Rafa Nadal a El Larguero.

El extenista español admitió que el tenis es ya "una etapa cerrada y bien cerrada" y que su retirada se produjo "porque no había más".

"Es una etapa cerrada y bien cerrada, estoy convencido de que llegó mi momento porque no había más. Esto no quiere decir que en futuro no me lo pueda pasar bien en una exhibición. No hace falta soñar con eso, es una realidad muy factible que juegue con Djokovic o Federer, lo que no se puede esperar es el mismo nivel que dábamos antes. Si se da el caso, nos prepararemos para dar el mejor nivel posible", concluyó Nadal.