Sorteo del Mundial 2026: Cuándo es, día, horario y dónde conocer los rivales de España en directo

España está muy cerca de saber quiénes serán sus primeros rivales en el Mundial del próximo año 2026. El sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026 definirá los tres combinados nacionales a los que la selección española se medirá en la primera fase, así como el posible recorrido de los de Luis de la Fuente en el campeonato, que se disputará entre el 11 de junio de 2026 y el 19 de julio. España llega al sorteo como cabeza de serie y está ubicada en el bombo 1.

¿Cómo será el sorteo del Mundial?

Para el sorteo del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá de 2026, la FIFA ha determinado que las selecciones participantes se dividirán en cuatro bombos, de acuerdo con la ubicación de cada país en el ranking.

En principio no habrá más de un equipo de la misma confederación en un mismo grupo, aunque la FIFA aclara que esa regla solo puede romperse en el caso de los equipos UEFA, si bien nunca más de dos en el mismo grupo.

La principal peculiaridad del sorteo es que España y Argentina, las números 1 y 2 del ranking FIFA, solo podrían cruzarse en una hipotética final, siempre y cuando ganen sus respectivos grupos. Lo mismo ocurriría con Francia e Inglaterra, 3 y 4 del ranking FIFA.

Los 4 bombos del sorteo

Estos son los cuatro bombos que compondrán los 12 grupos de cuatro selecciones que conformarán la fase inicial:

Bombo 1 : Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3 : Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda y los cuatro clasificados de las Eliminatorias europeas (A, B, C y D) y los dos ganadores de la repesca internacional de la FIFA.

A qué hora es el sorteo del Mundial 2026

El sorteo del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 tendrá lugar en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, en Washington D. C. (Estados Unidos), el viernes 5 de diciembre a las 18:00 horas peninsular española.

Dónde seguir el sorteo del Mundial 2026

El sorteo del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 se podrá seguir en directo online a través de la web de Antena 3 Deportes. Una vez que España conozca sus rivales, podrás leer toda la información y las reacciones también en antena3noticias.com

Qué día y a qué hora se conocerá el calendario

Al día siguiente del sorteo, el 6 de diciembre, la FIFA dará a conocer también el calendario actualizado, así como el estadio y la hora de comienzo de cada partido. Será a partir de las 17:00 horas en España.

El camino de España hacia el Mundial

La selección selló su participación en el Mundial tras terminar líder del Grupo E de clasificación por delante de Turquía, Georgia y Bulgaria. Con cinco victorias y un empate, los de Luis de la Fuente llegan invictos a la Copa del Mundo tras anotar 21 goles y encajar solamente dos a lo largo de esta fase. Y es que la Roja lleva 13 ediciones consecutivas sin faltar al gran torneo del fútbol mundial.

