Serena Williams aclara que no se plantea regresar al tenis: "Este incendio es una locura"

Serena Williams, ganadora de 23 títulos de grand slam, ha tenido que salir al paso de una información de New York Times que aseguraba que la extenista de Saginaw, Míchigan, se estuviera planteando el regreso al tenis profesional después de haber solicitado el reingreso en el programa antidoping, requisito que debe cumplir todas los jugadoras para participar en el circuito WTA. La extenista de 44 años ha negado que se haya planteado un regreso a través de sus redes sociales.

"¡Dios mío, no voy a volver! Este incendio es una locura", reaccionaba Serena Williams, reciente ganadora del Premio Princesa de Asturias de los Deportes, en su cuenta de X.

Podía parecer una locura pero su hermana Venus, con 45 años, ha jugado algunos torneos en 2025. Serena Williams se retiró del tenis el pasado 2 de septiembre del 2022, tras perder ante la australiana Ajla Tomljanović (5-7, 7-6(4) y 1-6) en la tercera ronda del Abierto de los Estados Unidos.

La extenista de 44 años ha sido noticia en los últimos meses por su pérdida de peso, bajando cerca de 14 kilos y mostrando una figura muy diferente a la de su etapa como tenista profesional.

Serena Williams es una de las mejores tenistas de la historia y colecciona 73 títulos individuales de la WTA, cuatro oros olímpicos (uno en individual y tres en dobles) y 23 títulos individuales de grand slam (7 Open de Australia, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon y 6 US Open).