Casas rurales o cumpleaños, las imágenes personales que acreditan la relación entre Sánchez y Ábalos

Este martes, Sánchez dijo sobre Ábalos que era "un gran desconocido". Las fotografías que revela 'Okdiario' evidencian cierta confianza entre ellos, e incluso sus familias.

Las imágenes de Sánchez y Ábalos

Las imágenes personales que acreditan la relación entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos | 'Okdiario'

Ángela Clemente
Publicado:

Unas horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalara a José Luis Ábalos como "un gran desconocido", llega la respuesta del exministro desde Soto del Real. 'Okdiario' publica una serie de fotografías personales de Ábalos y Sánchez junto a sus familias. Aparecen en eventos privados, cumpleaños, o casas rurales. Unas imágenes que demuestran la confianza entre ambos. A algunos de estos eventos se sumarían Santos Cerdán y los suyos.

La relación de Ábalos y Sánchez

Es una relación que se inicia en 2017. La noche que Pedro Sánchez recuperó la secretaria general, Ábalos ya estaba a su lado. La lealtad que Ábalos le demostró recogiendo avales, Sánchez se la devolvió dándole el poder interno del partido, nombrándole secretario de Organización. De esta manera, en él recayó la mayor responsabilidad: defender la moción de censura contra Rajoy. Y una vez prosperada, encauzar las conversaciones con Podemos.

Ministro de Fomento en el primer Gobierno de coalición. Sánchez dio la cara por él en varias ocasiones. En 2021, sin ofrecer explicación alguna llega su cese, aunque no total pues le mantuvo en las listas electorales. Fue número dos por Valencia, pero cada vez ostentaba menos peso en el partido.

La relación estalla cuando Koldo es detenido. Cinco días después de aquel momento, en el PSOE le exigen su acta como diputado. Ábalos se niega, pasa al grupo mixto y desde el partido empiezan a tratarle como alguien lejano, distancia que se incrementa con su entrada en prisión. Hoy, para el PSOE Ábalos es alguien que lleva 22 meses fuera del partido.

Sánchez niega las acusaciones de Ábalos

Este martes, el presidente del Gobierno hablaba del exministro José Luis Ábalos en una entrevista concedida a 'RAC1', donde señala, en referencia a las últimas noticias publicadas sobre el Delcygate o el rescate de Air Europa, que todo lo que se está diciendo son "mentiras, bulos, desinformación", a la vez que "no vamos a aceptar chantajes y amenazas, tampoco del PP".

Según contaba el hijo mayor de Ábalos en 'El Mundo', habría sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien dio la orden directa a su padre de ir a ver a Delcy, la vicepresidenta de Venezuela, al aeropuerto de Barajas. Explica que "no se hizo nada sin que lo supiera el presidente". Asegura que en un primer momento "nadie sabía que esta señora no tenía permitida la entrada en la Unión Europea" y que "se dieron cuenta cuando ya venía para España", ante lo que "saltaron las alarmas y mandaron a mi padre a evitar" lo que iba "a ser un conflicto internacional tremendo".

