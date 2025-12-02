Trump anuncia que atacará dentro de Venezuela "muy pronto": "Sabemos dónde viven"

Donald Trump ha anunciado este martes que los ataques dentro de Venezuela comenzarán "muy pronto". El presidente norteamericano ha confirmado que tendrá lugar una escalada respecto a los bombardeos que se están llevando a cabo contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes.

"Vamos a empezar a realizar esos ataques también por tierra. Es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos y vamos a empezar con eso muy pronto", ha dicho Trump durante una reunión de seguridad de su gabinete.

Además, Trump ha vuelto a cargar contra el expresidente de EEUU, Joe Biden, al que acusa de permitir el flujo de drogas y la entrada de "asesinos sin ningún control". Donald Trump lamenta las muertas que se han producido como consecuencia de ello: "Estamos eliminando a esos hijos de puta".

Atacará a "cualquiera" que meta drogas en EEUU

En la misma línea del narcotráfico, Trump ha querido destacar que no dudará en atacar a cualquier otro país que venda drogas a Estados Unidos. El que lo haga "está sujeto a ataque", ha dicho.

Trump, cuyo enviado se ha reunido con Vladimir Putin esta martes para abordar el futuro de la guerra entre Rusia y Ucrania, habló con Nicolás Maduro hace apenas unos días.

Tras la conversación que mantuvo con su homólogo venezolano, el presidente ha querido endurecer el tono contra todo lo que él considera "narcotráfico".