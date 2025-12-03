Detenidos la dueña de la clínica dental de Alzira y el anestesista que sedó a la niña de seis años fallecida

La Policía Nacional ha detenido este miércoles en Valencia al anestesista que intervino en el tratamiento de la niña de 6 años fallecida y de otra de cuatro que resultó hospitalizada tras ser atendidas en una clínica dental de Alzira. El arresto se ha producido a las ocho de la mañana, después de varias semanas de investigación tanto policial como sanitaria.

Según ha podido confirmar Antena 3 Noticias, el detenido es un profesional sanitario que participó en los procedimientos realizados a ambas menores en la clínica, un centro que permanece clausurado desde hace semanas por orden de la Conselleria de Sanidad. A este hombre, de 43 años, ha sido detenido como supuesto autor de los delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro y contra la salud pública.

Asimismo pocas horas después, a las doce de la mañana, se ha detenido en Alzira a la propietaria de la clínica, una mujer de 50 años, como presunta autora de los delitos de omisión del deber de socorro y contra la salud pública. Se continúan las gestiones de investigación por parte del Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de la Comunidad Valenciana para el total esclarecimiento de los hechos.

Tras destaparse el caso, el anestesista prestó declaración, en compañía de su abogado, ante el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad y, posteriormente, ante los agentes de Policía Nacional que investigan el caso, judicializado. Ahora ha sido detenido y se investiga si hubo 'mala praxis'.

Investigación sanitaria y judicial en marcha

La Conselleria mantiene abierto un expediente informativo para determinar qué ocurrió durante los tratamientos y si se siguieron los protocolos establecidos. Como medida cautelar, el departamento ordenó la suspensión inmediata de la actividad de la clínica mientras avanzan las pesquisas.

Paralelamente, un juzgado de Alzira instruye diligencias previas y trabaja en esclarecer las circunstancias que rodearon los hechos. La Policía Nacional, junto a los Servicios de Inspección de Sanidad, registró la semana pasada las instalaciones del centro dental en busca de documentación y pruebas que permitan reconstruir lo sucedido.

Los hechos se remontan al 20 de noviembre de este año, cuando dos niñas, de cuatro y seis años, acudieron junto a sus familiares a una clínica dental privada de Alzira para realizarse unos tratamientos. La niña de seis años falleció ese mismo día tras ser atendida en la clínica. Ingresó a las 16.52 horas en Urgencias del Hospital de La Ribera en parada cardiorrespiratoria. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito y declararon el fallecimiento.

Evolución de la otra menor afectada

La niña de cuatro años que también fue sedada en la clínica y que permanecía ingresada en el Hospital Clínico de Valencia recibió el alta este martes, después de mostrar una evolución favorable. La menor pasó a planta el pasado 24 de noviembre tras permanecer en la UCI Pediátrica, y durante los días posteriores presentó una recuperación progresiva hasta poder abandonar el hospital.

