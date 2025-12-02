Marcos Baghdatis desvela la gran diferencia entre la época del 'Big Three' y la actual con Sinner y Alcaraz

Mucho se ha escrito y dicho en la comparación entre la época del Big Three (formada por Nadal, Federer y Djokovic) y la actual dominada por Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Rafa, Roger y Nole extendieron su dominio en el tenis durante dos décadas, el tiempo que transcurrió entre el primer título de Federer en Wimbledon 2003 y el US Open ganado por Djokovic en 2023. Dos décadas en las que Nadal (22), Federer (20) y Djokovic (24) se llevaron 66 de los 81 majors disputados.

Ese dominio del Big Three ha dado paso a un circuito dominado por Alcaraz y Sinner, quienes se han repartido los últimos ocho grand slam en las dos últimas temporadas. Las comparaciones son inevitables, pese a que el de El Palmar y el de San Cándido aún están en los comienzos de su carrera. Marcos Baghdatis jugó y sufrió ante Federer, Nadal y Djokovic y ha dado su opinión sobre la comparación entre el Big Three frente a Alcaraz y Sinner.

"Es muy difícil comparar. Sinceramente, es muy difícil compararlo. Una razón es que nunca competí contra ellos (Alcaraz y Sinner). Y la otra razón es que si compito contra ellos ahora mismo, me van a dar una paliza porque no estoy en forma (risas). Pero sí, es muy difícil", apunta Marcos Baghdatis en una entrevista con Tennis 365.

"Lo que puedo decir es que ahora mismo veo todo el tenis y creo que antes los Roger, los Rafa, los Novak, los Andy tenían a tanta gente empujándolos detrás. Cuando digo tantos, tenías a los Wawrinka, tuviste a los Tsonga, a los Ferrer. Así que ahí es donde creo que destacan un poco: porque su competencia era mucho mejor", apunta el extenista chipriota.

"No creo que Agassi pudiera haber ganado a Roger cuando tenía 34, 35, 36 o 38 años"

El exjugador de Limasol concluye asegurando que quizá se equivoque, pero que esa es su opinión.

"Eso es lo que pienso. Quizá me equivoque, pero la única forma de comparar a Alcaraz y Sinner con esos tres o cuatro jugadores sería ponerlos allí", reflexiona Marcos Baghdatis.

"Y puedes verlo, como que nunca verías a un hombre de 38 años ganar a Roger con 23 años... porque Gael Monfils venció a Alcaraz, creo que fue el año pasado en Cincinnati. Y no sé, cuando ves a Novak aún compitiendo contra ellos, y ganando en una final olímpica... Quiero decir, eso dice mucho. No creo que Agassi pudiera haber ganado a Roger cuando tenía 34, 35, 36 o 38 años. Habría sido muy, muy difícil", sentencia Marcos Baghdatis.