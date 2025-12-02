LaLiga
Barcelona vs Atlético de Madrid, fútbol en directo: Partido, goles y resultado de LaLiga (1-1)
Sigue el partido entre Barcelona y Atlético de Madrid y consulta todos los goles de la primera parte del partido de fútbol de LaLiga en directo. RESULTADO BARCELONA - ATLÉTICO DE MADRID: 1-1
Min. 47. Amarilla para Gerard Martín
Se iba Giuliano Simeone a toda velocidad hacia el medio. Clarísima.
Min. 45. Cuatro minutos de tiempo añadido
Min. 43. Barcelona - Atlético de Madrid: 1-1
Varios minutos de los de Simeone sin generar peligro...
Min. 41. Amarilla para Álex Baena
Barcelona - Atlético de Madrid: 1-1. Por un golpe con Cubarsí sin balón de por medio. Choque aparatoso.
Min. 38. ¡PARADÓN DE OBLAK!
Barcelona - Atlético de Madrid: 1-1. Buenos minutos de los Flick en campo colchonero. Qué envío de Lamine y qué cabezazo de Lewandowski... pero se agigantó Oblak.
Min. 37. ¡LA TIRA A LAS NUBES LEWANDOWSKI!
Barcelona - Atlético de Madrid: 1-1. ¡No se puede tirar peor! La mandó a la estratosfera al polaco. Perdona el Barça.
Min. 35. ¡Penalti de Barrios a Dani Olmo!
De Burgos Bengoetxea lo ha tenido claro. Se metía Olmo en el área a toda velocidad.
Min. 32. Barcelona - Atlético de Madrid: 1-1
¡Se quedaba otra vez mano a mano Baena pero Joan García fue más rápido!
Min. 29. Barcelona - Atlético de Madrid: 1-1
Envío sencillo para Pedri, que encontró a Raphinha en velocidad. Oblak sale a destiempo y el brasileño no perdona.
Min. 26. ¡GOOOL DE RAPHINHA! EMPATA EL BARÇA
Barcelona - Atlético de Madrid: 1-1.
Aparece por la derecha el brasileño y regatea a Oblak para marcar a placer.
Min. 23. Barcelona - Atlético de Madrid: 0-1
Aparece Lamine Yamal y aprietan los culés. Un pase de Koundé se pasea por el área chica. Aprieta el Barça.
Min. 22. Definición perfecta de Baena
Defensa muy adelantada del Barça que penalizó a la perfección el Atleti. Baena se quedó mano a mano y no perdonó.
Min. 20. ¡GOOOL DEL ATLÉTICO! ¡GOL DE BAENA!
Barcelona - Atlético de Madrid: 0-1
Avisan a De Burgos Bengoetxea desde el VAR de que el tanto es válido. ¡Se adelantan los del Cholo!
Min. 19. ¡Anulan un gol a Baena por fuera de juego!
Barcelona - Atlético de Madrid: 0-0. Es milimétrico. El VAR estará revisando la jugada.
Min. 18. Barcelona - Atlético de Madrid: 0-0
Los de Flick no terminan de encontrar a Lamine Yamal.
Min. 14. ¡Se lesiona Cardoso! Entra Koke
Finalmente llega el primer cambio obligado del partido.
Min. 9. Barcelona - Atlético de Madrid: 0-0
Disparo de Raphinha que se marcha por encima del larguero.
Min. 8. Barcelona - Atlético de Madrid: 0-0
Se dolía Cardoso de un golpe con Olmo, pero parece que puede continuar.
Min. 4. Barcelona - Atlético de Madrid: 0-0
Salen los de Simeone sin miedo a por el partido.
Min. 1. ¡RUEDA EL BALÓN EN EL CAMP NOU!
Barcelona - Atlético de Madrid: 0-0. Primera posesión para los del Cholo Simeone.
Repasamos las alineaciones oficiales del Barcelona vs Atlético hoy
- FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, Pedri, Olmo; Lamine, Raphinha y Lewandowski.
- Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Giménez, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Cardoso, Baena, Nico y Julián Álvarez.
Simeone pide concentración y ambición a los suyos
Diego Simeone destacó la oportunidad de su equipo para seguir creciendo como equipo, pero insistió en la necesidad de mantener la humildad y competir con intensidad ante el Barça. Según el técnico, el Atlético debe "evolucionar a la altura del club".
Flick: "No es una final, pero sí un partido muy importante"
El técnico del Barcelona ha advertido de la carga del duelo ante el Atlético, aunque matiza que no se trata de un partido decisivo: "Es un partido importante, no una final", declaró en la rueda de prensa previa.
El Camp Nou, escenario de un posible cambio en la cima
Una victoria del Atlético lo colocaría como colíder con el Barça, a la espera de los resultados de Madrid y Villarreal. Los de Flick, por su parte, quieren evitarlo y demostrar que la derrota ante el Chelsea fue solo un traspié puntual.
La mejor defensa del campeonato pone a prueba al Barça
El Atlético de Madrid es el equipo menos goleado del torneo: solo ha recibido 11 tantos. Esa solidez ha sido clave en su gran racha y lo tiene a solo tres puntos del liderato.
Simeone sienta a Sorloth y mete a Cardoso por Koke
El Cholo recupera a Julián Álvarez como referencia ofensiva y a Cardoso, que sale en lugar de Koke. Simeone dio descanso de inicio ante el Oviedo a Julian pensando en el duelo del Camp Nou.
Su puesto lo ocupó Alexander Sorloth, autor de los dos tanto rojiblancos y que formó pareja en ataque con Antoine Griezmann. Ambos empezarán hoy en el banquillo.
Lenglet se reencuentra con viejos compañeros
El central francés se verá las caras con jugadores a los que conoce bien: Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal formaron juntos por primera vez ante el Alavés y volverán a intentarlo frente al muro rojiblanco.
Araujo, baja para recuperarse mentalmente
Y es que en el Barça es baja de última hora Frenkie de Jong por un proceso gripal. No se ha recuperado el neerlandés y se cayó de la lista de Flick.
La otra ausencia destacada, por las circunstancias que la rodean, de Ronald Araujo. Habló Flick de un problema "privado" y el futbolista ha solicitado al club un tiempo para recuperarse mentalmente. Todo con la expulsión del uruguayo en Stamford Bridge aún fresca.
Vuelve Pedri a la titularidad y sigue Eric, el chico para todo
Eric García será titular ante el Atleti; la baja de Frenkie le devuelve al doble pivote. Y es que el canterano este año lo juega casi todo. También regresa a la titularidad Pedri, quien no jugaba de partida desde el Clásico ante el Real Madrid.
Dos bajas sensibles en el Atlético
Marcos Llorente, lesionado frente al Getafe, y Robin Le Normand no estarán esta noche en el Camp Nou. La defensa rojiblanca pierde solidez con estas ausencias y Clement Lenglet apunta a titular ante su exequipo.
Alineación oficial del Barcelona hoy ante el Atlético de Madrid
¡Y once del Barcelona! Sale Flick de inicio Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, Pedri, Olmo; Lamine, Raphinha y Lewandowski.
Ya tenemos alineación oficial del Atlético ante el Barcelona hoy
¡Tenemos once del Atlético! Sale Simeone de inicio con Oblak; Molina, Giménez, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Cardoso, Baena, Nico y Julián Álvarez.
Sorloth lidera el buen momento rojiblanco
El delantero noruego firmó un doblete en la victoria ante el Oviedo (2-0) el pasado sábado. Simeone pudo rotar y dar descanso a piezas como Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Barrios, piezas clave en el equipo del Cholo.
Simeone, ante su cuenta pendiente en el Camp Nou
El técnico argentino nunca ha ganado en el Camp Nou: suma siete empates y nueve derrotas en 16 visitas. El único triunfo como visitante en Barcelona llegó la temporada pasada, pero fue en el Estadi Olímpic. Ahora quiere romper la maldición.
El colegiado será De Burgos Bengoextea.
El trencilla pitará el partido más importante de la jornada justo 48 horas después de haber pitado el Girona-Real Madrid en Montilivi... un partido no exento de polémica por el posible penalti a Rodrygo.
El liderato se defiende ante el rival más en forma
El Barça celebró el pinchazo del Madrid, que le dio el liderato al cierre de jornada. Pero mantenerlo no será fácil: recibe a un Atlético lanzado, que suma siete triunfos consecutivos y está a solo tres puntos de distancia.
Dani Olmo se gana el sitio en un Barça en reconstrucción
Con Fermín lesionado, Dani Olmo tiene ahora la oportunidad de asentarse en el once tras un inicio de curso irregular. Ante el Alavés fue decisivo con dos goles que dieron la vuelta al tanto inicial de Pablo Ibáñez, en una noche de celebración por el 126º aniversario del club.
Pedri brilla en su regreso, Raphinha y Olmo destacan; Araujo sigue de baja
El centrocampista canario volvió con buenas sensaciones tras su lesión, en un partido donde Raphinha sumó dos asistencias en su regreso al once y Dani Olmo firmó un doblete. Araujo fue baja por un proceso vírico y tampoco estará ante el Atlético esta vez por un asunto privado.
Barça y Atleti, cara a cara en un duelo directo por el liderato de Liga
¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del partido de hoy entre Barcelona y Atlético de Madrid en directo! La jornada 19 de LaLiga EA Sports enfrenta a culés y colchoneros en un duelo adelantado por la Supercopa de España. Sigue el Barça vs. Atleti en directo online y consulta el resultado, resumen, todos los goles y la última hora del partido de hoy en vivo.
FC Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan este martes en el Spotify Camp Nou, en un duelo adelantado de la jornada 19 de LaLiga. Los azulgranas llegan como líderes y quieren consolidarse en lo más alto tras su tropiezo en Champions ante el Chelsea. El Atleti, con siete victorias seguidas, podría igualarles en la cima si logra el triunfo.
El Barça se colocó primero tras vencer al Alavés (3-1) y aprovechar el empate del Real Madrid ante el Girona (1-1). Fue el cuarto triunfo seguido en Liga para los de Flick, que dejaron atrás el 3-0 ante el Chelsea con un partido sólido y la reaparición de Pedri.
