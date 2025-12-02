Barcelona vs Atlético de Madrid, fútbol en directo: Partido, goles y resultado de LaLiga (1-1)

El Cholo recupera a Julián Álvarez como referencia ofensiva y a Cardoso, que sale en lugar de Koke. Simeone dio descanso de inicio ante el Oviedo a Julian pensando en el duelo del Camp Nou.

Su puesto lo ocupó Alexander Sorloth, autor de los dos tanto rojiblancos y que formó pareja en ataque con Antoine Griezmann. Ambos empezarán hoy en el banquillo.