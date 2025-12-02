Aumentan a nueve los casos por peste porcina africana en Barcelona

Los resultados del análisis realizado en el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) sobre la peste porcina africana (PPA) indican una presencia confirmada de este virus en la zona de Cerdanyola del Vallès en Barcelona. Esta información se ha comunicado a la Comisión Europea y a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Este virus se ha detectado en siete jabalíes muertos en el área del municipio barcelonés, donde previamente ya se habían hallado otros dos. Con estos nuevos positios, se confirma la presencia del virus en un total de nueve animales silvestres,

Los servicios veterinarios oficiales de Catalunya han delimitado la zona en radio de 20 kilómetros para controlar y vigilar que se pueda expandir el virus fuera de la zona, además se ha prohibido la caza con el objetivo de evitar que los animales se desplacen. Del mismo modo se ha aumentado el personal conocedor de la zona para reforzar actuaciones de búsqueda y trampeo para reducir la población de jabalíes silvestres.

Para vigilar el acceso no autorizado al área infectada, así como del Parque de Collserola, tanto los servicios veterinarios como el Cos d'Agents Rurals catalanes cuenta con la Unidad Militar de Emergencias, del cuerpo de Mossos d’Esquadra, de la Guardia Civil (SEPRONA) y de la Policía Local para reforzar la desinfección de todo aquel que acceda a las inmediaciones de la zona.

Un total de 126 agentes rurales junto con 26 equipos especializados en búsqueda de cadáveres e instalación de trampas, entre otras operaciones, se han movilizado a la zona. Además de 117 agentes de la UME con estaciones de descontaminación, equipos de gestión de capturas en condiciones de bioseguridad para trasladarlo a laboratorios y centros de incineración. También utilizan drones con capacidad de detección nocturna a través de infrarrojos.

Resultados negativos

En las granjas de cerdo localizadas en el área delimitada por los agentes no se ha encontrado ningún síntomas ni lesiones compatibles en las explotaciones de ganado porcino relacionados con el virus de la peste porcina africana. Todas las muestras tomadas han dado resultados negativos. Aún así, se mantiene el nivel de alerta reforzando la vigilancia pasiva y bioseguridad, tanto de la región catalana como del resto del país.

Así mismo, a partir de este martes, el Equipo Veterinario de Emergencias de la Comisión Europea, formado por expertos epidemiólogos que evalúan las medidas adoptadas y ofrecen recomendaciones para conseguir que la enfermedad se controle, se ha incorporado a los trabajos junto con el resto de equipos especializados a petición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

