Andy Murray y su etapa como entrenador de Djokovic: "Sabía que sería extremadamente exigente y no logré..."

Andy Murray, extenista británico y ganador de tres grand slam, ha repasado el medio año que formó parte del equipo técnico de Novak Djokovic y ha admitido que no consiguió las resultados esperados aunque era muy consciente de la exigencia que le esperaba junto a la leyenda de Belgrado.

"Estás trabajando no sólo con uno de los mejores tenistas, sino con uno de los mejores atletas de todos los tiempos. Sabía que sería extremadamente exigente y no logré los resultados que me hubieran gustado. Me decepcionó no obtener los resultados que me hubieran gustado para él, pero me quedo con que aprendí muchísimo como entrenador", admitió el exnúmero uno en declaraciones a The Tennis Podcast.

El mítico jugador escocés formó parte del box de Djokovic en el pasado Open de Australia, cuando el serbio superó en un partido épico a Alcaraz en los cuartos de final antes de retirarse lesionado en las semifinales ante Alexander Zverev. Murray ha recordado todo lo ocurrido en esos días en Melbourne.

"Empezamos a preparar ese tipo de enfrentamientos durante la pretemporada junto a su analista. Invertimos mucho tiempo en la estrategia, sabíamos cómo había que jugar contra él para poder ganarle. Pero hay una diferencia entre visualizar eso y ejecutarlo a la hora de la verdad. Sin embargo, Nole fue capaz de hacer un partido perfecto. Me sentí genial por formar parte de esa victoria, aunque en mi opinión la euforia que siente en la pista como tenista es superior", explica Murray.

"Lo que pasó en Australia con la lesión fue muy desafortunado porque estaba jugando un tenis increíble. Después, vino un periodo complicado para él y para el equipo, pero aprendí mucho sobre lo que implica entrenar", admitió Murray.

"El primer día que lo entrené, me pidió ir a correr con él un rato..."

Tras aquel Open de Australia, Djokovic acumuló dos eliminaciones prematuras en Doha e Indian Wells, antes de alcanzar la final en Miami en la que cedió ante Jakub Mensik. Andy Murry, ganador de dos Wimbledon y un US Open, desveló una anécdota de su primer día como entrenador, cuando Djokovic le invitó a correr y terminó sufriendo calambres en los gemelos, aunque siguió adelante para no decepcionarle.

"El primer día que lo entrené, me pidió ir a correr con él un rato tras pelotear en la pista. Le advertí de que no estaba en mi mejor forma y que llevaba mucho tiempo sin hacer carrera continua. Me dijo que no había problema, que solo trotaríamos un rato a un ritmo muy lento. Sin embargo, a los cinco minutos mi gemelo izquierdo empezó a acalambrarse, pero no me atreví a decir nada porque era algo humillante. Aguanté el dolor como pude durante los 50 minutos que estuvimos corriendo", relató Andy Murray.

Sobre el exigente calendario, Murray insistió en su preocupación por su expansión, especialmente con el aumento de torneos Masters 1000 de dos semanas, una propuesta contra la que votó hace dos años.

"No creo que haya más lesiones que antes, pero sí más cansancio mental. Los jugadores pasan más días fuera de casa. Cuando estás fatigado, eres más sensible al dolor y las molestias. Eso es lo que sienten ahora", subrayó Murray.