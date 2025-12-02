El paro se reduce en 18.805 personas y noviembre resta 14.358 de afiliados a la Seguridad Social

El desempleo en España bajó en 18.805 personas en noviembre y se sitúa en 2.424.961, un 6,23% menos que en el mismo mes del año anterior. El total de personas paradas es la cifra más baja desde 2007 en noviembre. Desde el Ministerio de Trabajo señalan que hay menos parados y paradas en todos los sectores de actividad.

Asimismo, en los últimos 12 meses, el desempleo se reduce en 161.057 personas. Mientras, el paro juvenil desciende en 5.476 rebajando la barrera de los 190.000 y el total es el más bajo de la serie histórica en un mes de noviembre. Por otra parte, el paro femenino se mantiene en su nivel más bajo desde 2007 con 1.466.095 desempleadas registradas.

El número total de contratos registrados durante el mes de noviembre ha sido de 1.296.203. En noviembre de 2025 se han registrado 534.997 contratos de trabajo de carácter indefinido que representan el 41,27% de todos los contratos.

La Seguridad Social suma 522.000 afiliados en 2025 y supera los 21,8 millones

En los últimos doce meses, el mercado laboral suma 522.771 afiliados, hasta registrar un total de 21.825.233 ocupados en la serie original en noviembre, el nivel más elevado en ese mes. Esto supone un ritmo de creación de empleo del 2,5% interanual. Comparando con el mes de octubre, hay 14.358 afiliados menos, un descenso menos pronunciado que el experimentado en este mismo mes en 2024 (-30.051); y que se sitúa muy por debajo del promedio del periodo 2017-2019, previo a la pandemia.

Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, la Seguridad Social ha sumado 44.734 afiliados en noviembre y la serie supera los 21,8 millones de afiliados. En concreto, ha alcanzado los 21.838.253 afiliados, el nivel más alto de la serie. En los primeros once meses, hay 474.846 ocupados más. Tanto la ocupación de los jóvenes como la de los mayores de 55 años ha crecido un 23% desde antes de la reforma laboral, más del doble que el 10,5% que crece la media del mercado laboral desde entonces.

El Ministerio de Seguridad Social señala que las actividades de alto valor añadido aumentan con fuerza en sectores como la Información y Comunicación y también crecen Educación y Construcción. Asimismo, la ministra que dirige la cartera, Elma Saiz, valora positivamente estos datos: "El empleo en España sigue creciendo a un ritmo superior al de otras economías europeas, y lo hace de forma continuada en sectores de alto valor añadido como son Información y Comunicación y Actividades Profesionales Científicas y Técnicas".

