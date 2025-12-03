Jenni Hermoso, tras conquistar la Nations League: "A veces todo tiene su recompensa"

La selección española femenina de fútbol arrolló este martes (3-0) a Alemania para levantar su segunda Nations League, el tercer título en tres años de absoluto dominio de las internacionales españolas en el mundo. Un Mundial (2023) y dos Nations League (2024 y 2025) confirman a España como la gran dominadora del fútbol femenino a nivel europeo y Mundial.

El título conquistado en el Metropolitano, con récord de asistencia (55.843 espectadores), fue muy especial para todas las jugadores y, en especial, para Jenni Hermoso. La delantera de Tigres, que volvió a la selección con la llegada de Sonia Bermúez, aseguró sentirse "orgullosa" de vestir la camiseta del combinado nacional.

"No quiero pensar en nada más. Me siento muy orgullosa de vestir esta camiseta, de ganar un título más y de seguir disfrutando del fútbol. Ha costado mucho, no te voy a mentir. Han sido muchos meses de trabajo, de pensar en volverme a poner esta camiseta. A veces todo tiene su recompensa y hoy estoy tremendamente feliz porque con este grupo, con este equipazo, con la selección, que seguimos siendo el mejor equipo del mundo, puedo seguir haciendo lo que me gusta", reconoció Jenni Hermoso.

"Volver, poder estar en mi ciudad, que vengo a Madrid y se me ponen los ojos llorosos; con mi gente, con mi familia, que hayamos dado un espectáculo y nos llevemos esto otra vez... es impresionante. Celebrar algo en Madrid me hace muchísima ilusión. Según pasan los años esto se celebra aún más", indicó Jenni Hermoso.

Claudina Pina y Alexia Putellas, MVP de la final y la Nations League

La internacional española Claudia Pina fue elegida la mejor jugadora de la final de la Liga de Naciones después de marcar dos de los tres goles de España en la vuelta de la final ante Alemania en el Metropolitano (3-0).

Por su parte, Alexia Putellas fue elegida MVP del torneo al liderar a España en el centro del campo.

Claudia Pina admitió que fueron dos goles de los que le gustan, "chutando desde lejos". "Solo teníamos un objetivo, que era ganar, y lo hemos conseguido. Han sido dos goles de los que me gustan, chutando desde lejos. Ha sido un partidazo de todo el equipo y un nuevo título", manifestó en los micrófonos de RTVE a la conclusión del duelo.

Pina, designada mejor jugadora de la final, destacó el ambiente que hubo en las gradas del estadio Metropolitano.

"Cada día nos apoya más gente, cada vez trabajamos más para poder ser mejores. Me hace especial ilusión porque es mi primer título con la selección. Ahora, a celebrarlo. Es una locura la gente que siempre nos apoya, que ha venido hoy. Sin ellos la victoria no habría sido posible", explico Claudia Pina.

Irene Paredes: "Es de los escenarios y de los partidos que te marcan"

Irene Paredes, capitana de la selección española y encargada de alzar al cielo de Madrid el trofeo de la Nations League, que la final ante Alemania "es de los escenarios y de los partidos que te marcan".

"Es una ocasión muy bonita para celebrar. El plan de partido se ha ejecutado a la perfección, hemos estado muy serias. El plan de partido estaba claro, se ha visto una España muy reconocible y es de valorar eso también (dos porterías a cero ante Alemania), hemos sido capaces de cerrar casi todas las ocasiones", analizó Irene Paredes.

"Viene una generación muy potente capaz de muchas cosas con mucha experiencia y desparpajo. Se ve de lo que somos capaces, de hacer un juego muy bueno contra una gran Alemania. Ya lo dije, es el comienzo de cosas muy buenas. Soy una persona que he perdido bastante más de lo que he ganado, pero me motivo muy fácil, me encanta competir y ganar, me encanta competir aquí y en el Barça con todas las jugadoras, que piensan igual que yo. Eso engancha", concluyó la capitana española.