Athletic - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

El Real Madrid, en plena crisis de juego y resultados, visita este miércoles San Mamés para medirse al Athletic en el partido adelantado de la jornada 19 de LaLiga EA Sports, un partido clave para Xabi Alonso tras tres empates (Rayo, Elche y Girona) que le han costado el liderato al conjunto blanco.

El partido de Bilbao se presenta como una final para el Real Madrid de Xabi Alonso, que recibirá al Celta el próximo domingo. El Alavés en Mendizorroza y el Sevilla en casa es lo que le resta al Madrid en Liga hasta final de año. Los blancos están casi obligados a sumar los nueve puntos para desactivar una crisis que podría acabar con el proyecto de Xabi Alonso de forma prematura.

Por su parte, el Athletic afronta el partido de hoy con la motivación que siempre representa la visita del Real Madrid a San Mamés y con las buenas sensaciones de la última victoria ante el Levante (0-2) del pasado sábado. Pese a un irregular comienzo de curso, los de Valverde son octavos y podrían escalar hasta la sexta plaza si suman los tres puntos esta tarde ante el Madrid de Xabi Alonso.

Posibles onces del Athletic - Real Madrid

Ernesto Valverde no puede contar para el partido de hoy en San Mamés con Oihan Sancet, que cumplirá el segundo y último partido de sanción por su expulsión en el Camp Nou. Robert Navarro es duda, al igual que Iñaki Williams. Valverde sí recupera a Iñigo Ruiz de Galarreta, ausente por sanción frente al Levante, y probablemente a Aymeric Laporte, baja en Valencia por un cuadro de gastroenteritis.

Xabi Alonso sigue sin poder contar con Dani Carvajal y también son baja Mendy, David Alaba y Dean Huijsen. Raúl Asencio, baja contra el Girona por una gastroenteritis, podría ser la novedad en el once del Real Madrid. Thib0uat Courtois estará bajo los palos; defensa para Arnold, Asencio, Militao y Carreras; el centro del campo estaría compuesto por Valverde, Tchouaméni, Güler, Bellingham; y en ataque, la pareja Vinícius y Mbappé.

El Athletic podría formar con el siguiente once: Unai Simón; Areso, Vivian, Laporte, Yuri; Galarreta, Jauregizar, Selton; Berenguer, Unai Gómez y Nico Williams.

Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Rüdiger, Álvaro Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mbappé y Vinícius.

Horario y dónde ver el Athletic - Real Madrid

El Athletic - Real Madrid, partido adelantado de la jornada 19 de LaLiga EA Sports, se jugará el miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas (horarios peninsular), en San Mamés.

El partido Athletic - Real Madrid se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la crónica del partido.